Телескоп Hubble снял медузообразную галактику

Космический телескоп NASA сделал снимки медузообразной галактики JO204, которая находится на расстоянии почти 600 млн световых лет от Земли в созвездии Секстант.

Об этом сообщает сайт Hubble.

Это изображение третье из серии "Снимков недели", на которых изображены галактики-медузы, она стала возможной благодаря исследованию, в ходе которого были проведены наблюдения за шестью из этих галактик, включая JO204. Исследование проводилось для лучшего понимания звездообразования в экстремальных условиях.

Медузоподобные галактики испытывают давление из-за движения против межгалактической среды, заполняющей промежутки между галактиками в скоплении. В результате их слабо связанный газ вырывается наружу. Этот газ в большинстве своем является самым холодным и плотным газом в галактике, и когда его перемешивают и сжимают под давлением, он коллапсирует и образует новые звезды в "усиках" медузы.

Напомним, космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сфотографировал в инфракрасном диапазоне остаток сверхновой Кассиопея А, образованный взрывом 340 лет назад.