Бельгия с 1 февраля запрещает звонить госслужащим по работе в выходные

В Бельгии с 1 февраля начнет действовать "право на отключение" (right to disconnect) для сотрудников государственного сектора — начальство не сможет беспокоить работников звонками или сообщениями в нерабочее время.

Как отмечает издание Vice, единственным исключением будут непредвиденные обстоятельства, в которых решение вопроса нельзя отложить на следующий день.

Власти страны ожидают, что нововведение спасет бельгийцев от эмоционального выгорания и лишнего стресса на работе. "Правом на отключение" смогут воспользоваться 65 тысяч федеральных госслужащих. Власти надеются, что частные компании также запретят беспокоить своих сотрудников после работы. Профсоюзы считают, что для этого в правило придется ввести поправки.

Напомним, осенью 2021 года в Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Неисполнение грозит руководителю штрафом. При этом закон не будет распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек.

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию "бизнес-расходов".

По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удаленно без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребенку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.