ДБР піймало помічницю судді на хабарі за лобіювання повернення батьку дитини Верховним судом

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру помічниці одного з суддів Північного апеляційного господарського суду, яка за винагороду в 12 тисяч доларів обіцяла допомогти чоловіку, що боровся за опіку над своєю дитиною, виграти справу в касаційній інстанції.

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Як повідомляють у ДБР, чоловік вже виграв опіку над дитиною у колишньої дружини в судах декількох інстанцій. Водночас мати дитини вирішила боротись до кінця й оскаржила рішення у касаційному суді. Зазначимо, що згідно Цивільного процесуального кодексу, судом касаційної інстанції для цивільних справ є Верховний суд.

За даними слідства, через острах програти справу, чоловік почав шукати консультанта, який би зорієнтував його щодо шансів на остаточну перемогу в суді та право проживати з дитиною.

Він розповів свою історію юристу, який вирішив скористався ситуацією батька дитини та заробити на ньому гроші. Юрист домовився зі своєю знайомою - помічницею судді - щодо лобіювання інтересів чоловіка через її численні знайомства у судах різних інстанцій.

Зловмисники розподілили свої ролі: працівниця суду мала б знайти впливового посередника, який міг би домовитись із колегією суддів за грошову винагороду гарантувати позитивне для клієнта рішення.

Юрист своєю чергою мав переконати чоловіка у необхідності передати гроші для суддів. При цьому батька дитини запевнили, що більша частина грошей піде саме суддям, які безпосередньо вирішуватимуть з ким залишиться дитина. Юриста було затримано на гарячому у момент передачі першого траншу в сумі 2 тисячі доларів.

Таким чином, посередник та помічниця судді підозрюються за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовою особою).

Санкція статті передбачає штраф від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Матеріали щодо спільника помічниці судді було виділено в окреме кримінальне провадження. Наразі слідство завершило справу щодо нього та скерувало до суду обвинувальний акт.