ГБР поймало помощницу судьи на взятке за лоббирование возвращения отцу ребенка Верховным судом

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении помощнице одного из судей Северного апелляционного хозяйственного суда, которая за вознаграждение в 12 тысяч долларов обещала помочь мужчине, боровшемуся за опеку над своим ребенком, выиграть дело в кассационной инстанции.

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Как сообщают в ГБР, мужчина уже выиграл дела об опеке над ребенком у бывшей супруги в судах нескольких инстанций. В то же время мать ребенка решила бороться до конца и оспорила решение в кассационном суде. Отметим, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу, судом кассационной инстанции для гражданских дел является Верховный суд.

По данным следствия, из-за боязни проиграть дело мужчина начал искать консультанта, который бы сориентировал его относительно шансов на окончательную победу в суде и право проживать с ребенком.

Он рассказал свою историю юристу, решившему воспользоваться ситуацией отца ребенка и заработать на нем деньги. Юрист договорился со своей знакомой - помощницей судьи - о лоббировании интересов мужчины из-за ее многочисленных знакомств в судах разных инстанций.

Злоумышленники распределили свои роли: работница суда должна была найти влиятельного посредника, который мог бы договориться с коллегией судей за денежное вознаграждение гарантировать положительное для клиента решение.

Юрист в свою очередь должен был убедить мужчину в необходимости передать деньги для судей. При этом отца ребенка заверили, что большая часть денег уйдет именно судьям, которые будут непосредственно решать с кем останется ребенок. Юрист был задержан с поличным в момент передачи первого транша в сумме 2 тысячи долларов.

Таким образом, посредник и помощница судьи подозреваются по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает штраф от 2000 до 5500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Материалы по сообщнику помощницы судьи были выделены в отдельное уголовное производство. Следствие завершило дело в отношении него и направило в суд обвинительный акт.