"Долларовый дождь": на трассе в Калифорнии инкассаторы потеряли мешки с деньгами

Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего оказалось парализованным после того, как из движущейся инкассаторской машины высыпались деньги.

Об этом сообщает телеканал Fox 5.

Банкноты разлетелись на десятки метров, а автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части.

Грузовик ехал в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, вдруг по неустановленной причине у него открылась дверь. За ехавшим на скорости автомобилем образовался шлейф из денег, а затем из салона выпала и сумка с наличными.

На опубликованном видео видно, как около десяти счастливчиков собирают разлетевшиеся по земле американские доллары.

Отмечается, что после инцидента полиция задержала двух человек по подозрению в хищении денег.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности других водителей, набросившихся на купюры.

По словам полиции, даже если деньги будут возвращены, похитителям придётся понести наказание.

Сколько исчезло денег, неизвестно, установлено лишь, что это кругленькая сумма. Расследованием курьёзного случая занялось Федеральное бюро расследований.