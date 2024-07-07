КМДА видаватиме мікрогранти до 1,5 млн грн на відкриття ветеранського бізнесу

Щоб отримати кошти на справу від КМДА, треба підготувати бізнес-план і подати його до ЦНАП.

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Київська міська державна адміністрація у найближчі місяці планує запустити проєкти мікрогрантової допомоги для відкриття ветеранського бізнесу.

Під мікрогрантову програму підпадають: учасники бойових дій (також члени родин), члени родини загиблого та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як розповів в коментарі Delo.ua заступник директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максим Бученко, програма передбачатиме для відкриття малого бізнесу – до 200 тис. грн. Окрім цього, плануються і вагоміші компенсації на 0,5-1,5 млн грн.

Щоб отримати кошти на справу від КМДА, треба підготувати бізнес-план і подати його до ЦНАП.

"Мікрогрантова допомога поки що не працює. Було доручення мера - доопрацювати проєкт. Адже не у всіх є потреба відкривати великий бізнес, достатньо зареєструвати ТОВ. І сума півтора мільйони не всім потрібна. Проєкт вже розроблений і зараз на погодженні у Київській міськраді", - наголосив заступник голови "ветеранського" департаменту.

За словами чиновника, якщо заявник планує відкрити бізнес із какао-машиною і йому потрібно для цього 37 тис грн, то він стільки ж і отримає.

"А якщо людина хоче щось серйозніше, тоді вона приходить в банк і каже: мені треба 10 млн грн для відкриття туристичного бізнесу – мрію возити своїх побратимів по всій Європі. Заявник показує бізнес-план, банк погоджується виділити кошти. Тут вступає в силу фінансово-кредитна допомога від КМДА, за якою можна буде отримати до 1,5 млн компенсації", - пояснив Бученко.

Більше про допомогу військовослужбовцям від КМДА читайте у статті "Пільги, виплати, житло і авто: яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ".