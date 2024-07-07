КГГА будет выдавать микрогранты до 1,5 млн грн на открытие ветеранского бизнеса

Чтобы получить средства на дело от КГГА, нужно подготовить бизнес-план и подать его в ЦНАП.

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Киевская городская государственная администрация планирует в ближайшие месяцы запустить проекты микрогрантовой помощи для открытия ветеранского бизнеса.

Под микрогрантовую программу подпадают: участники боевых действий (также члены семей), члены семьи погибшего и лица с инвалидностью в результате войны.

Как рассказал в комментарии Delo.ua заместитель директора департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максим Бученко, программа будет предусматриваться для открытия малого бизнеса – до 200 тыс. грн. Кроме этого, планируются и более весомые компенсации на 0,5-1,5 млн грн.

Чтобы получить средства на дело от КГГА, нужно подготовить бизнес-план и подать его в ЦНАП.

"Микрогрантовая помощь пока не работает. Было поручение мэра - доработать проект. Ведь не у всех есть необходимость открывать крупный бизнес, достаточно зарегистрировать ООО. И сумма в полтора миллиона не всем нужна. Проект уже разработан и сейчас на согласовании в Киевском горсовете", - подчеркнул заместитель председателя "ветеранского" департамента.

По словам чиновника, если заявитель планирует открыть бизнес с какао-машиной и ему нужно для этого 37 тыс. грн, то он столько же и получит.

"А если человек хочет что-то посерьезнее, тогда он приходит в банк и говорит: мне нужно 10 млн грн для открытия туристического бизнеса - мечтаю возить своих собратьев по всей Европе. Заявитель показывает бизнес-план, банк соглашается выделить средства. Здесь вступает в силу финансово -кредитная помощь от КГГА, по которой можно будет получить до 1,5 млн. компенсации", - пояснил Бученко.

Больше о помощи военнослужащим от КГГА читайте в статье "Льготы, выплаты, жилье и авто: какую поддержку защитникам и ветеранам предлагает Киев".