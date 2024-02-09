Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав земельні ділянки в постійне користування

Київська міська рада передала землі Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" в постійне користування. Ідеться про ділянки в Печерському районі столиці — їхня орієнтовна площа 31,76 га і 0,15 га.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що було декілька спроб передати заповіднику відповідні ділянки. Проте своїм рішенням 8 лютого міська рада столиці завершила впорядкування земельної документації.

"Понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не була оформлена у відповідності до законів України. Лавра зазнала серйозних втрат. Зокрема, в результаті незаконної забудови та нецільового використання землі", - йдеться в повідомленні МКІП.

У відомстві наголошують, що відтепер занесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" буде більш захищеним.

Розірвання договору між УПЦ (МП) та заповідником

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати лавру.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Господарський суд Києва 10 серпня ухвалив рішення, яким зобов'язав УПЦ (МП) усунути перешкоди у користуванні майном Нижньої лаври Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Ще в грудні 2022 року Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ.