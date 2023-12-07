Рахункова палата виявила значні порушення при аудиті будівельних робіт у Києво-Печерській лаврі

Протягом останніх десяти років, з 2003 до І-го півріччя 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики несвоєчасно і неналежно ухвалювало управлінські рішення щодо збереження й утримання нерухомих пам’яток архітектури на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". При цьому, аналіз фінансових витрат свідчить про неефективне використання державних коштів.

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Про це йдеться у звіті Рахункової палати.

Протягом аналізованого періоду на ремонтно-реставраційні роботи було спрямовано 388,8 млн грн, але частина з них була використана нерезультативно або не використана зовсім, що потягло за собою фінансові наслідки для державного бюджету.

Згідно із звітом, на ремонтно-реставраційні роботи заповідника було спрямовано 388,8 млн грн: 166,8 млн грн – було виділено із державного бюджету чоловічому монастирю на протизсувні та протиаварійні роботи, а ще 214,4 млн грн. (з яких 40,8 млн грн була спонсорська допомога) – на ремонтно-реставраційні роботи.

Проте, майже 12 млн з цих коштів була використана не результативно. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що фінансувало роботи на території монастиря, неправомірно виділило 86,3 млн грн у 2011–2013 роках, оскільки, відповідно до затверджених критеріїв, монастир не міг бути одержувачем бюджетних коштів.

У ході аналізу, проведеного фахівцями рахункової палати, виявлено, що Мінкульт та адміністрація заповідника допустили ряд порушень у справах нерухомості. Конкретно, не були визначені права постійного користування земельними ділянками обсягом приблизно 27 гектарів, не включено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України сім об'єктів культурної спадщини заповідника і не здійснено балансування дев'яти історичних об'єктів.

Більш того, протягом періоду аналізу, Мінкульт не вніс відповідні зміни до плану організації території заповідника, що створило ризики незбереження пам’яток архітектури національного та місцевого значення.

Згідно з повідомленням, чоловічий монастир, ігноруючи встановлені законодавством норми, передав підвал однієї з історичних будівель у використання ресторану "Купол", що порушує цільове призначення приміщення і не відповідає встановленим законом процедурам користування державною власністю.

Українське товариство охорони пам'яток також порушило умови договору та здає 27% площі приміщень у суборенду без відповідних дозволів, при цьому боргуючи перед заповідником за електричну енергію, що створює додаткове фінансове навантаженням на держбюджет.

Незаконні новобудови на території лаври

Через неефективний контроль за здійсненням ремонтно-будівельних робіт на території Нижньої лаври чоловічий монастир не дбав про збереження автентичності культурних об’єктів, якими користувався, здійснив добудови/перебудови 18 об’єктів держвласності без погодженої проєктної документації та дозволу органу охорони культурної спадщини.

Аналіз також виявив, що на території Нижньої лаври самовільно побудовано 36 будівель і споруд, у тому числі 15 капітальних і без необхідних дозвільних документів та погоджень. Це призвело до порушень в збереженні автентичності культурних об'єктів.

Всі незаконні новобудови не мають відношення до побуту священнослужителів, а, навпаки, мають комерційне або господарське значення. Крім будівництва, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався території Києво-Печерської лаври, також займалося знесенням.

Розірвання договору між УПЦ та заповідником

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Тепер їх змусять це зробити через суд.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".