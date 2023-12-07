Счетная палата выявила серьезные нарушения при аудите строительных работ в Киево-Печерской лавре

В последние десять лет, с 2003 до I-го полугодия 2023 года Министерство культуры и информационной политики несвоевременно и ненадлежаще принимало управленческие решения по сохранению и содержанию недвижимых памятников архитектуры на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом анализ финансовых расходов свидетельствует о неэффективном использовании государственных средств.

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Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

В течение анализируемого периода на ремонтно-реставрационные работы было направлено 388,8 млн. грн., но часть из них была использована нерезультативно или не использована совсем, что повлекло за собой финансовые последствия для государственного бюджета.

Согласно отчету, на ремонтно-реставрационные работы заповедника было направлено 388,8 млн. грн.: 166,8 млн. грн. – было выделено из государственного бюджета мужскому монастырю на противооползневые и противоаварийные работы, а еще 214,4 млн. грн. (Из которых 40,8 млн грн была спонсорская помощь) – на ремонтно-реставрационные работы.

Однако почти 12 млн из этих средств были использованы не результативно. В частности, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансировавшее работы на территории монастыря, неправомерно выделило 86,3 млн грн в 2011-2013 годах, поскольку, согласно утвержденным критериям, монастырь не мог быть получателем бюджетных средств.

В ходе анализа, проведенного специалистами счетной палаты, установлено, что Минкульт и администрация заповедника допустили ряд нарушений по делам недвижимости. Конкретно не были определены права постоянного пользования земельными участками объемом примерно 27 гектаров, не включено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины семь объектов культурного наследия заповедника и не осуществлена балансировка девяти исторических объектов.

Более того, в течение периода анализа Минкульт не внес соответствующих изменений в план организации территории заповедника, что создало риски несохранения памятников архитектуры национального и местного значения.

Согласно сообщению, мужской монастырь, игнорируя установленные законодательством нормы, передал подвал одного из исторических зданий в использование ресторана "Купол", что нарушает целевое назначение помещения и не отвечает установленным законом процедурам пользования государственной собственностью.

Украинское общество охраны памятников также нарушило условия договора и сдает 27% площади помещений в субаренду без соответствующих разрешений, при этом задолжая перед заповедником за электрическую энергию, что создает дополнительную финансовую нагрузку на госбюджет.

Незаконные новостройки на территории лавры

Из-за неэффективного контроля за осуществлением ремонтно-строительных работ на территории Нижней лавры мужской монастырь не заботился о сохранении подлинности культурных объектов, которыми пользовался, осуществил достройку/перестройку 18 объектов госсобственности без согласованной проектной документации и разрешения органа охраны культурного наследия.

Анализ также выявил, что на территории Нижней Лавры самовольно построено 36 зданий и сооружений, в том числе 15 капитальных и без необходимых разрешительных документов и согласований. Это привело к нарушениям в сохранении подлинности культурных объектов.

Все незаконные новостройки не имеют отношения к быту священнослужителей, а, напротив, имеют коммерческое или хозяйственное значение. Кроме строительства, руководство мужского монастыря УПЦ МП, который располагался на территории Киево-Печерской лавры , также занималось сносом.

Расторжение договора между УПЦ и заповедником

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

УПЦ МП не уволила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра". Теперь их заставят сделать это через суд.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".