Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" получил земельные участки в постоянное пользование

Киевский городской совет передал земли Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" в постоянное пользование. Речь идет об участках в Печерском районе столицы – их ориентировочная площадь 31,76 га и 0,15 га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Указывается, что было несколько попыток передать заповеднику соответствующие участки. Однако своим решением 8 февраля городской совет столицы завершил упорядочение земельной документации.

"Более 30 лет земля, на которой располагаются памятники национального и мирового значения, не была оформлена в соответствии с законами Украины. Лавра понесла серьезные потери. В частности, в результате незаконной застройки и нецелевого использования земли", - говорится в сообщении МКИП.

В ведомстве отмечают, что отныне занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" будет более защищен.

Расторжение договора между УПЦ (МП) и заповедником

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать лавру.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Хозяйственный суд Киева 10 августа принял решение, которым обязал УПЦ (МП) устранить препятствия в пользовании имуществом Нижней Лавры Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" путем его возвращения.

Еще в декабре 2022 года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ.