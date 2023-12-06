Окупанти вивезли з "Асканії-Нової" до РФ червонокнижних зебр та коней Пржевальського

Окупаційна адміністрація біосферного заповідника "Асканія-Нова", який розташований на лівому березі Херсонщині, незаконно вивезла до РФ червонокнижних тварин.

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Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Окупанти вчергове зухвало порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій. Ворожі пабліки поширюють інформацію, що окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу"", - зазначив Стрілець.

За його словами, з асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Міністр наголосив, що усі ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку МСОП зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення".

Натомість до зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако.

"Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини. Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського "Екологічна безпека" - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", - підкреслив Стрілець.

Він додав, що про цю ситуацію вже поінформовані відповідні відомства. Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій. Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської Конвенції, Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES.

"Цей крок дозволить надати питанню широкого розголосу на міжнародній арені. РФ обов'язково понесе справедливе покарання за свої незаконні дії", - зауважив Стрілець.

Окупанти встановили фактичний контроль над заповідником "Асканія-Нова"

У березні 2022 року російська окупаційна адміністрація на Херсонщині встановила контроль над біосферним заповідником "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна.

20 березня 2022 року в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области".

Окупанти зареєстрували "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 7.03.2023 р.

Досі установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види й обсяги робіт, попри окупацію території, порушену транспортну логістику та масу організаційних проблем.

Завдяки благодійним надходженням з підконтрольної території України, країн ЄС та США вдавалося покрити нагальні потреби й витрати заповідника на корми, паливно-мастильні матеріали, ветпрепарати, будматеріали для поточного ремонту вольєрів та приміщень, де утримують тварин, обладнання, запчастини й технічні засоби, необхідні для охорони, життєзабезпечення й обслуговування зоопарку і дендропарку.