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Оккупанты вывезли из "Аскании-Новой" в РФ краснокнижных зебр и лошадей Пржевальского
Оккупационная администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова", расположенного на левом берегу Херсонщины, незаконно вывезла в РФ краснокнижных животных.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
"Оккупанты в очередной раз дерзко нарушили нормы международных природоохранных конвенций. Вражеские паблики распространяют информацию, что оккупационная администрация парка осуществила незаконный обмен животных между биосферным заповедником "Аскания-Нова", природным биосферным заповедником "Ростовский" и ассоциацией по сохранению и восстановлению Живая природа степи"", - отметил Стрелец.
По его словам, из асканийского зоопарка вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Министр подчеркнул, что все эти виды являются краснокнижными и занесены в Красный список МСОП со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".
В зоопарк "Аскания-Нова" были завезены антилопы канна, домашние, верблюды двугорбы и один гуанако.
"Украина первая страна в мире, которая собирает доказательства за экологические преступления. Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" - это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем", - подчеркнул Стрелец.
Он добавил, что об этой ситуации уже проинформированы соответствующие ведомства. Министерство готовит повторные ноты к секретариатам природоохранных конвенций Бернской, Рамсарской, ЮНЕСКО, Бонской Конвенции, Международного союза охраны природы и секретариата CITES.
"Этот шаг позволит предоставить вопросу широкую огласку на международной арене. РФ обязательно понесет справедливое наказание за свои незаконные действия", - отметил Стрелец.
Оккупанты установили фактический контроль над заповедником "Аскания-Нова"
В марте 2022 года российская оккупационная администрация в Херсонской области установила контроль над биосферным заповедником "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейн.
20 марта 2022 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, "в.и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо и неизвестный в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области".
Оккупанты зарегистрировали "Государственное автономное учреждение" Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Э. Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г.
До этого учреждения функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ, несмотря на оккупацию территории, нарушенную транспортную логистику и массу организационных проблем.
Благодаря благотворительным поступлениям с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США удавалось покрыть неотложные потребности и расходы заповедника на корма, горюче-смазочные материалы, ветпрепараты, стройматериалы для текущего ремонта вольеров и помещений, где содержат животных, оборудование, запчасти и технические средства, необходимые для охраны, жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка