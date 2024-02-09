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Ринок у Білій Церкві незаконно побудували на землі оборонного підприємства - аудит (ФОТО)
Ринок у місті Біла Церква Київської області незаконно збудували на землі державного оборонного підприємства "Київське управління механізації та будівництва". Також махінації з землями цього ж підприємства виявлені у Києві на вулиці Бориспільській.
Про це повідомляє Держаудитслужба.
Там зазначають, що спритні на руку ділки незаконно захопили землі, які належала оборонному держпідприємству "КУМіБ" у Києві та Київській області. Аудит виявив порушень на суму майже 7 млн грн.
Також виявлено неефективні управлінські дії, що можуть призвести до зайвих витрат на загальну суму близько 64 млн грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Так, правопорушники незаконно захопили гектар землі держпідприємства у Білій Церкві. Вартість ділянки становить 14,2 млн грн.
"Як виявилось, ще в 2006 році між ДП і ТОВ ВБФ "Монолітбуд" було укладено договір строком на 25 років на встановлення земельного сервітуту. Надалі дана ділянка почала щільно забудовуватися торговими і складськими приміщеннями ринку (торговельні місця, криті прилавки тощо)", - зауважують у Держаудитслужбі.
Крім того, дана територія огороджена зовнішнім парканом зі стаціонарним пунктом охорони та не може використовуватися держпідприємством у господарських цілях.
Також махінації з землями цього ж оборонного підприємства виявлені у Києві на вулиці Бориспільській.
Частину ділянки орієнтовною площею 0,85 га було відчужено та передано ТОВ "Дрогопол Україна". Нормативна вартість цієї землі – 31, 3 млн грн.
"Крім того, держпідприємство втратило відокремлену будівлю "Механізована мийка автомобілів" балансовою вартістю 905 тис. грн, прибудову до цеху площею 75 кв. м та насосну станцію площею 30 кв. м", - підкреслили у Держаудитслужбі.
Там додали, що відомство передало матеріали аудити до Служби безпеки України для встановлення всіх фактів порушення чинного законодавства.