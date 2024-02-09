Рынок в Белой Церкви незаконно построили на земле оборонного предприятия - аудит (ФОТО)

Рынок в городе Белая Церковь в Киевской области незаконно построили на земле государственного оборонного предприятия "Киевское управление механизации и строительства". Также махинации с землями этого же предприятия обнаружены в Киеве по улице Бориспольской.

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Об этом сообщает Госаудитслужба.

Там отмечают, что ловкие на руку дельцы незаконно захватили земли, принадлежавшие оборонному госпредприятию "КУМИС" в Киеве и Киевской области. Аудит выявил нарушений на сумму около 7 млн грн.

Также выявлены неэффективные управленческие действия, которые могут привести к излишним расходам на общую сумму около 64 млн. грн.

Так, правонарушители незаконно захватили гектар земли госпредприятия в Белой Церкви. Стоимость участка составляет 14,2 млн. грн.

"Как оказалось, еще в 2006 году между ГП и ООО ПБФ "Монолитстрой" был заключен договор сроком на 25 лет на установление земельного сервитута. В дальнейшем данный участок начал плотно застраиваться торговыми и складскими помещениями рынка (торговые места, крытые прилавки и т.п.)", - отмечают в Госаудитслужбе.

Кроме того, данная территория ограждена внешним забором со стационарным пунктом охраны и не может использоваться госпредприятием в хозяйственных целях.

Также махинации с землями этого же оборонного предприятия обнаружены в Киеве по улице Бориспольской.

Часть участка ориентировочной площадью 0,85 га была отчуждена и передана ООО "Дрогопол Украина". Нормативная стоимость этой земли – 31,3 млн грн.

"Кроме того, госпредприятие потеряло обособленное здание "Механизированная мойка автомобилей" балансовой стоимостью 905 тыс. грн, пристройку в цех площадью 75 кв. м и насосную станцию площадью 30 кв. м", - подчеркнули в Госаудитслужбе.

Там добавили, что ведомство передало материалы аудитов в Службу безопасности Украины для установления всех фактов нарушения действующего законодательства.