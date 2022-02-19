Сколько украинцы будут отдыхать в марте

В первый месяц весны отмечается Международный женский день (8 марта), который добавит два дополнительных выходных дня. В марте 2022 года у украинцев будет девять официальных выходных дней.

Об этом пишет changeua.com.

Так, в марте 22 дня будут рабочими, а 9 — выходными.

Международный женский день (8 марта) является в Украине выходным днем. В этом году он приходится на вторник и рабочий день в понедельник, 7 марта, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № № 1004-р от 26 августа 2021 года, перенесен на субботу, 12 марта.

Так, у украинцев в марте будет четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта.

Остальные выходные марта — субботы и воскресенья — 13, 19 и 20, 26 и 27 марта.

Вместе с тем, в марте 2022 года в Украине сокращенные рабочие дни не предусмотрены.