У Києві пройде благодійний ярмарок для допомоги жінкам, що пережили сексуальне насильство під час війни

У неділю, 5 березня, у Києві відбудеться благодійний ярмарок "Спілка Черіті Маркет" на підтримку проєкту GIDNA. Це ініціатива команди Future for Ukraine Україна, яка покликана надати кваліфіковану психологічну допомогу жінкам, які зазнали насильства з боку російських окупантів. Крім того, у межах збору коштів пройдуть лекції, центральною темою яких стане сексуальне насильство під час війни.

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"Мільйони зруйнованих життів, зламаних доль та ментальних травм — це невидимі наслідки, які залишають по собі бойові дії та російське загарбництво. Кількість сексуальних злочинів, які здійснили окупанти на українській землі, точно не встановлена, але за різними підрахунками ця цифра може сягати десятків тисяч", - йдеться у повідомленні ініціативи.

Як вказують організатори, кожна людина, яка пережила цей досвід, може роками мовчати про пережите, у результаті чого з’являється ризик розвитку серйозних ментальних травм, проблем у стосунках з близькими та шкідливих залежностей. Проговорення ж є першим крок у подоланні таких травм, але для цього необхідна кваліфікована психологічна допомога.

У межах проєкту GIDNA жінкам надається безкоштовний курс з 10 консультацій від психотерапевток, що мають багаторічний досвід роботи саме з травмою насильства. Вони пройшли спеціалізоване навчання у психологині Рут Дорум з Ізраїльської коаліції травми (Israel Trauma Coalition) та регулярно проходять супервізії у колег з Ізраїлю, що є необхідними при роботі з такою важкою травмою.

"Щоб цей проєкт міг існувати та надавати надважливу допомогу нашим співвітчизницям, йому потрібне фінансування, яке допоможе підтримувати діяльність, зокрема й оплачувати психологічні консультації для жінок, які звернулися за допомогою", - зазначають у Future for Ukraine.

Благодійна зустріч "Спілка Черіті Маркет" відбудеться у закладі "Квіткова" на вулиці Шота Руставелі, 19. Там можна буде придбати речі від українських брендів, вінтажний одяг та аксесуари, декор для дому, свічки й речі з перероблених або вживаних матеріалів.

Також працюватиме квітковий куток та стенд від перукарні Iamspruthair, де можна буде зробити зачіску. Кожен продавець передасть до збору від 30% з прибутків, отриманих цього дня, для проєкту GIDNA. Благодійний ярмарок запланований на 5 березня з 11:00 до 19:00.

Джерело фото: ua.depositphotos.com