В Киеве пройдет благотворительная ярмарка для помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие во время войны

В воскресенье, 5 марта, в Киеве состоится благотворительная ярмарка "Спілка Черіті Маркет" в поддержку проекта GIDNA. Это инициатива команды Future for Ukraine Украина, которая призвана предоставить квалифицированную психологическую помощь женщинам, подвергшимся насилию со стороны российских оккупантов. Кроме того, в рамках сбора средств пройдут лекции, центральной темой которых станет сексуальное насилие во время войны.

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"Миллионы разрушенных жизней, сломанных судеб и ментальных травм — это невидимые последствия, которые оставляют после себя боевые действия и российское захватничество. Количество сексуальных преступлений, которые совершили оккупанты на украинской земле, точно не установлено, но по разным подсчетам эта цифра может достигать десятков тысяч", – говорится в сообщении инициативы.

Как указывают организаторы, каждый человек, переживший этот опыт, может годами молчать о пережитом, в результате чего возникает риск развития серьезных ментальных травм, проблем в отношениях с близкими и вредных зависимостей. Проговаривание же является первым шагом в преодолении таких травм, однако для этого необходима квалифицированная психологическая помощь.

В рамках проекта GIDNA женщинам предоставляется бесплатный курс по 10 консультациям от психотерапевток, имеющих многолетний опыт работы с травмой насилия. Они прошли специализированное обучение у психолога Рут Дорум из Израильской коалиции травмы (Israel Trauma Coalition) и регулярно проходят супервизии у коллег из Израиля, необходимые при работе с такой тяжелой травмой.

"Чтобы этот проект мог существовать и оказывать чрезвычайную помощь нашим соотечественницам, ему нужно финансирование, которое поможет поддерживать деятельность, в том числе и оплачивать психологические консультации обратившимся за помощью женщинам", - отмечают в Future for Ukraine.

Благотворительная встреча состоится в заведении "Квіткова" на улице Шота Руставели, 19. Там можно будет приобрести вещи от украинских брендов, винтажную одежду и аксессуары, декор для дома, свечи и вещи из переработанных или б/у материалов.

Также там будет работать цветочный уголок и стенд от парикмахерской Iamspruthair, где можно будет сделать прическу. Каждый продавец передаст 30% прибыли, полученной в этот день, для проекта GIDNA. Благотворительная ярмарка запланирована на 5 марта с 11:00 до 19:00.

Источник фото: ua.depositphotos.com