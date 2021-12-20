В Египте выпал снег: закрывают школы и порты (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Египта Каире в понедельник, 20 декабря, выпал снег. Из-за несвойственных для этого региона осадков власти решили закрыть школы и порты. Об этом сообщает Arabnews.

Снег также выпал в нескольких других провинциях Египта, где власти тоже решили закрыть некоторые учебные заведения. Из-за снега закрыли порты в городе Александрия и городах Суэцкого канала Порт-Саид и Суэц.

Метеорологическое агентство страны заявило, что над северным побережьем и в районе дельты Нила ожидаются осадки от умеренных до сильных. Но для Египта даже небольшой снег может стать катастрофой.

Министерство окружающей среды призвало пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания и грудной клетки, оставаться дома, чтобы избежать погодных осложнений.

Министерство здравоохранения заявило, что в качестве меры предосторожности в случае дорожно-транспортных происшествий направили больше бригад скорой помощи в отдаленные районы и на шоссе.

Тем временем пользователи в сети публикуют фото и видео непогоды в Египте.

First, they dreamt of an Ice Cold in Alex

Then, it was Ice Cold in Alex



Loving the photos coming out of Alexandria today#إسكندرية #مصر pic.twitter.com/DBqolZrOV4 — James Barry (@seamasdebarra) December 20, 2021

Ранее снег был редким явлением для Египта. Но в последние годы жители туристической страны все чаще видят его. В феврале 2020 года в окрестностях монастыря святой Екатерины, расположенного в Южном Синае в Египте, также выпадал снег. А зимой 2013 года в стране снег увидели впервые за 112 лет.