В США изменили срок действия теста для въезда в страну

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократил срок действия теста на Covid-19, который необходим всем путешественникам для въезда в США, с трех до одного дня.

Как сообщает avianews, новый порядок введен из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

По информации издания, новое правило будет применяться для пассажиров всех авиарейсов, которые вылетят в США после 05:01 6 декабря 2021 года по Гринвичу.

В приказе CDC говорится, что образец для теста нужно сдать не позднее одного календарного дня перед вылетом. Например, если вы вылетаете во вторник, тест нужно сдать в понедельник или во вторник.

Обязательное тестирование должны проходить все иностранные туристы начиная с 2 лет.

CDC признает антиген-тесты, а также тесты на нуклеиновую кислоту. К ним относятся тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В качестве альтернативы тестам можно показать подтверждение о выздоровлении от COVID-19 не позже 90 дней до вылета в США. Для этого у человека должно быть сразу два документа:

– положительный тест на коронавирус, который получен не более 90 дней назад,

– справка врача о том, что пассажир может путешествовать.

Напомним, в начале декабря в пяти штатах США (Нью-Йорке, Колорадо, Калифорнии, Миннесоте и на Гавайях) были зарегистрированы первые случаи штамма коронавируса Covid-19 Omicron.

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