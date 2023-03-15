ВАКС змінив запобіжний захід екскерівнику "Спецтехноекспорту" на арешт: в чому причина

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 15 березня змінив запобіжний захід колишньому керівнику державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" Ігорю Гладушу.

Як повідомляють в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, до нього застосовано тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в 10 мільйонів гривень. Підозрюваного було заарештовано в залі суду.

В САП нагадують, що у січні ВАКС обрав вказаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 мільйонів гривень та поклав на нього низку процесуальних обов’язків. Проте Гладуш не виконав рішення суду і не вніс заставу.

Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу. Суд же задовольнив його частково (очевидно, НАБУ просило безальтернативний арешт).

Нагадаємо, що НАБУ підозрює Гладуша та трьох інших ексспівробітників "Спецтехноекспорту" в розкраданні у 2014-2015 роках та подальшій легалізації понад 2,3 мільйона доларів (40,8 мільйона гривень на той час).

10 березня бюро повідомило про оголошення у розшук однієї з підозрюваних - колишньої заступниці директора департаменту контрактів "Спецтехноекспорт", власниці компанії FG Techcapital Оксани Врублевської.

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