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Общество
Дата публикации

ВАКС сменил меру пресечения экс-руководителю "Спецтехноэкспорта" на арест: в чем причина

суд, молоток
Фото: Depositphotos

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 15 марта сменил меру пресечения бывшему руководителю государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Игорю Гладушу.

Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к нему применено содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 10 миллионов гривен. Подозреваемый был арестован в зале суда.

В САП напоминают, что в январе ВАКС избрал указанному подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен и возложил на него ряд процессуальных обязанностей. Однако Гладуш не выполнил решение суда и не внес залог.

Учитывая это, прокурор обратился в суд с ходатайством детективов Национального антикоррупционного бюро о применении к более строгой меры пресечения. Суд же удовлетворил его частично (очевидно, НАБУ просило безальтернативный арест).

Напомним, что НАБУ подозревает Гладуша и трех других экс-сотрудников "Спецтехноэкспорта" в хищении в 2014-2015 годах и последующей легализации более 2,3 миллиона долларов (40,8 миллиона гривен в то время).

10 марта бюро сообщило об объявлении в розыск одной из подозреваемых - бывшей заместительницы директора департамента контрактов "Спецтехноэкспорта", владелицы компании FG Techcapital Оксаны Врублевской.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов