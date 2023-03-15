ВАКС сменил меру пресечения экс-руководителю "Спецтехноэкспорта" на арест: в чем причина

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 15 марта сменил меру пресечения бывшему руководителю государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Игорю Гладушу.

Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к нему применено содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 10 миллионов гривен. Подозреваемый был арестован в зале суда.

В САП напоминают, что в январе ВАКС избрал указанному подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен и возложил на него ряд процессуальных обязанностей. Однако Гладуш не выполнил решение суда и не внес залог.

Учитывая это, прокурор обратился в суд с ходатайством детективов Национального антикоррупционного бюро о применении к более строгой меры пресечения. Суд же удовлетворил его частично (очевидно, НАБУ просило безальтернативный арест).

Напомним, что НАБУ подозревает Гладуша и трех других экс-сотрудников "Спецтехноэкспорта" в хищении в 2014-2015 годах и последующей легализации более 2,3 миллиона долларов (40,8 миллиона гривен в то время).

10 марта бюро сообщило об объявлении в розыск одной из подозреваемых - бывшей заместительницы директора департамента контрактов "Спецтехноэкспорта", владелицы компании FG Techcapital Оксаны Врублевской.

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