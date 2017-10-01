"Барселона" сыграет с "Лас-Пальмас", несмотря на беспорядки

Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" не будет перенесен.

Руководство сине-гранатовых попросило Королевскую испанскую федерацию футбола не проводить встречу из-за событий в Каталонии. В этим регионе страны создалась исключительная ситуация из-за референдума о независимости, который сопровождается столкновениями между испанскими правоохранительными органами и сторонниками независимости. Федерация удовлетворила просьбу, однако клуб все же принял решение провести матч.

В свою очередь, "Барселона" выпустила заявление, в котором осуждается насилие, возникла во время голосования Каталонии за независимость сегодня.

"ФК" Барселона "осуждает события, происходящие сегодня во многих районах Каталонии, с тем чтобы не допустить, чтобы ее граждане осуществляли свое демократическое право на свободу слова", — сказано в сообщении.

"Учитывая исключительный характер событий, Совет директоров решил, что игра ФК "Барселона" против "Лас-Пальмас" пройдет за закрытыми дверями после отказа профессиональной футбольной лиги отложить первую игру", — говорится в заявлении.

Ранее Лас Пальмас выступил с официальным заявлением, где поддержал целостность Испании.

"Лас Пальмас посетит Каталонию в уникальный для нашей страны день. Именно 1 октября власти региона решили провести референдум, который не признается властями нашей страны. Выходит, что Барселона превратила официальный матч Ла Лиги во что-то большее, выходящие за рамки правового поля", — говорится в заявлении.

"Лас Пальмасу остается просто принять чью-то сторону. В итоге мы выйдем на этот матч в футболках с небольшим изображением испанского флага и сегодняшней датой. Таким образом мы выражаем надежду на светлое будущее нашей страны".

Игра "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" должна была начаться в 17:15 по киевскому времени. Сообщается, что ранее футболисты сине-гранатовых прибыли на стадион "Камп Ноу" и начали разогреваться.