Харьков примет чемпионат мира по боксу

По материалам:
Раздел: Спорт > Бокс
Теги: спорт , бокс , харьков
|№
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|1
|Динамо (Киев)
|26
|20
|6
|0
|65-12
|66
|2
|Шахтер (Донецк)
|26
|17
|5
|4
|71-21
|56
|3
|Днепр (Днепропетровск)
|26
|16
|6
|4
|47-17
|54
|4
|Заря (Луганск)
|26
|13
|6
|7
|40-31
|45
|5
|Ворскла (Полтава)
|26
|11
|9
|6
|35-22
|42
|6
|Металлист (Харьков)
|26
|8
|12
|6
|34-32
|36
|7
|Волынь (Луцк)
|26
|9
|7
|10
|38-44
|34
|8
|Металлург (Донецк)
|26
|6
|10
|10
|27-38
|28
|9
|Металлург (Запорожье)
|26
|6
|8
|12
|20-40
|26
|10
|Олимпик (Донецк)
|26
|7
|5
|14
|24-64
|26
|11
|Черноморец (Одесса)
|26
|3
|12
|11
|15-31
|21
|12
|Говерла (Ужгород)
|26
|3
|10
|13
|22-47
|19
|13
|Карпаты (Львов)
|26
|5
|9
|12
|22-31
|15
|14
|Ильичевец (Мариуполь)
|26
|3
|5
|18
|25-55
|14
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