Харьков примет чемпионат мира по боксу

Харьков примет один из крупнейших спортивных форумов мира — чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин.

Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14-26 июня 2017.

"Я убежден, что мы проведем этот турнир на самом высоком уровне. Безусловно, это событие станет для нашего государства историческим, поэтому мы должны сделать все от нас возможное, чтобы в очередной раз показать то, как мы можем и умеем организовывать соревнования такого высокого уровня", — добавил глава ФБУ Владимир Продивус.

Отмечается, что континентальное первенство по боксу среди мужчин станет крупнейшим и историческим боксерским событием для Украины.

"Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове", — отметил Продивус.

Напомним, что вместе с Украиной за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин боролись Турция и Россия.

Однако подавляющее большинство членов Исполнительного комитета EUBC отдало свой голос за Харьков.