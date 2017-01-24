Харьков примет чемпионат мира по боксу

24 января 2017, 20:00
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Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14-26 июня 2017

Харьков примет чемпионат мира по боксу | Бокс | Дело Увеличить картинку

Харьков примет один из крупнейших спортивных форумов мира — чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин.

Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14-26 июня 2017.

"Я убежден, что мы проведем этот турнир на самом высоком уровне. Безусловно, это событие станет для нашего государства историческим, поэтому мы должны сделать все от нас возможное, чтобы в очередной раз показать то, как мы можем и умеем организовывать соревнования такого высокого уровня", — добавил глава ФБУ Владимир Продивус.

Отмечается, что континентальное первенство по боксу среди мужчин станет крупнейшим и историческим боксерским событием для Украины.

"Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове", — отметил Продивус.

Напомним, что вместе с Украиной за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин боролись Турция и Россия.

Однако подавляющее большинство членов Исполнительного комитета EUBC отдало свой голос за Харьков.

По материалам: Дело.UA
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Теги: спорт , бокс , харьков

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Харьков примет чемпионат мира по боксу | Бокс | Дело
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команда и в н п м о
1 Динамо (Киев) 26 20 6 0 65-12 66
2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
14 Ильичевец (Мариуполь) 26 3 5 18 25-55 14
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