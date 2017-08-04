Неймар стал самым дорогим футболистом в мире

Бразильский форвард Неймар подписал контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение Неймара с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года. Бразилец формально перешел в парижский клуб как свободный агент — сегодня он сам выкупил свой контракт у "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Дебютировать в новой команде Неймар сможет уже 5 августа, в матче 1-го тура чемпионата Франции против "Амьена". При этом каталонцы уже заявили, что подадут иск в УЕФА, дабы проверить происхождение этих денег, и если они смогут доказать, что их предоставил ПСЖ, то французов может ждать наказание за несоблюдение финансового фейр-плэй. Также трансфер отказалась визировать и испанская Ла Лига, чье руководство считает, что Неймар был выкуплен за деньги из бюджета Катара, что противоречит правилам УЕФА.

Напомним, 25-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года. В общей сложности на его счету 105 голов в 186 матчах за клуб (в том числе в прошлом сезоне — 45 матчей, 20 голов). В футболке "сине-гранатовых" бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов.

