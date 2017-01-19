Рейтинг самых богатых футбольных клубов мира — Deloitte Football Money League

19 января 2017, 18:06
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Суммарная прибыль 20 самых богатых клубов превысила 7 млрд евро, а самым прибыльным оказался Manchester United

Увеличить картинку Фото: Deloitte

В сезоне 2015-2016 годов мировые футбольные клубы поставили новый рекорд по доходности. Об этом свидетельствует отчет Deloitte Football Money League.

Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов и отобрала 20-ку самых богатых. Их суммарных доход вырос на 12% и составил 7,4 млрд евро в сезоне 2015/16.

Тройка лидеров преодолела барьер в 600 млн евро дохода.

На первое место рейтинга выдвинулся Manchester United, впервые за 11 лет сдвинув с пьедестала Real Madrid. В отчете отмечается, что Manchester нарастил доходы по трем категориям — доходы с матча, трансляции и продаж.

На втором и третьем месте оказались соответственно FC Barcelona и Real.

Удачный год для Leicester City: команда заняла 20 место рейтинга после удачного сезона на футбольном поле. Кроме того, доход Leicester City в сезон 2015/16 — в четыре раза превысил доходы клуба в сезоне 2013/14.

Рейтинг клубов-богачей

1. Manchester United (€689 млн)

2. FC Barcelona (€620.2 млн)

3. Real Madrid (€620.1 млн)

4. Bayern Munich (€592 млн)

5. Manchester City (€524.9 млн)

6. Paris Saint-Germain (€520.9 млн)

7. Arsenal (€468.5 млн)

8. Chelsea (€447.4 млн)

9. Liverpool (€403.8 млн)

10. Juventus (€341.1 млн)

11. Borussia Dortmund (€283.9 млн)

12. Tottenham Hotspur (€279.7 млн)

13. Atlético de Madrid (€228.6 млн)

14. Schalke 04 (€224.5 млн)

15. AS Roma (€218.2 млн)

16. AC Milan (€214.7 млн)

17. FC Zenit Saint Petersburg (€196.5 млн)

18. West Ham United (€192.3 млн)

19. Internazionale (€179.2 млн)

20. Leicester City (€172.1 млн)

Отчет Deloitte Football Money League 2017

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: футбол , рейтинг

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команда и в н п м о
1 Динамо (Киев) 26 20 6 0 65-12 66
2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
14 Ильичевец (Мариуполь) 26 3 5 18 25-55 14
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