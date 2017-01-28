Украинка завоевала "серебро" на Чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в гонке преследования (10 км) в субботу в Чехии.

Она уступила первое место россиянке Ирине Старых, которая по итогам прошедшего накануне спринта стартовала третьей и, не допустив ни одного промаха, пересекла финишную черту спустя 30 минут 4,4 секунды после начала гонки.

Победительница спринта Юлия Джима проиграла российской спортсменке 19,8 секунды, совершив два неточных выстрела.

Третье место заняла также россиянка — Светлана Слепцова (серебряный призер спринта). Своей соотечественнице она проиграла 32,1 секунды с одним промахом.

Это вторая медаль биатлонистки за два дня на соревнованиях в польском Душники-Здруй. Вчера, 27 января, она завоевала золото в спринтерской гонке.

20 января биатлонист Сергей Семенов завоевал бронзовую награду в мужской индивидуальной гонке шестого этапа Кубка мира по биатлону в Италии.