Украинских тяжелоатлетов поймали на допинге

Как сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики, соответствующее решение 30 сентября принял Исполнительный совет МФТА (IWF).

После перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов были обнаружены 49 положительных допинг-тестов среди тяжелоатлетов, в том числе 30 — среди медалистов. 48 из них были на счету спортсменов из 9 стран: России, Казахстана (по 10 положительных допинг-проб), Беларуси (7), Азербайджана (5), Армении (4), Турции, Украины, Китая и Молдовы (по 3).

В сборной Украины три таких случая — из-за дисквалификаций олимпийские награды потеряли Ольга Коробка (серебро, свыше 75 кг), Наталья Давыдова (бронза, до 69 кг) и Юлия Калина (бронза, до 58 кг).

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на один год приостановить членство всех стран, на счету которых 3 и больше положительных допинг-пробы с Олимпиад 2008 и 2012. Следовательно, в числе отстраненных оказались 9 названных выше стран, включая Украину.

"Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют своих обязанностей, касающихся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", — сказал глава IWF Тамаш Аян.

Временное лишение членства на один год для этих 9 стран означает, что они не смогут принимать участия ни в каких международных соревнованиях под эгидой IWF, включая предстоящий чемпионат мира-2018, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Предыдущим украинским тяжелоатлетом, которого дисквалифицировали за допинг, был Игорь Разоренов, занявший шестое место на Олимпиаде-2008 в весовой категории до 105 кг. В его крови обнаружили следы надролона — анаболического стероида, из-за чего результат стал недействительным.