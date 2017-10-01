Украинских тяжелоатлетов поймали на допинге

01 октября 2017, 11:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В течение года украинская сборная не сможет участвовать в соревнованиях, в том числе — в чемпионате мира по тяжелой атлетике

Украинских тяжелоатлетов поймали на допинге | Другие виды спорта | Дело Увеличить картинку

Сборная Украины по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от международных соревнований сроком на год из-за провала допинг-проб.

Как сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики, соответствующее решение 30 сентября принял Исполнительный совет МФТА (IWF).

После перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов были обнаружены 49 положительных допинг-тестов среди тяжелоатлетов, в том числе 30 — среди медалистов. 48 из них были на счету спортсменов из 9 стран: России, Казахстана (по 10 положительных допинг-проб), Беларуси (7), Азербайджана (5), Армении (4), Турции, Украины, Китая и Молдовы (по 3).

В сборной Украины три таких случая — из-за дисквалификаций олимпийские награды потеряли Ольга Коробка (серебро, свыше 75 кг), Наталья Давыдова (бронза, до 69 кг) и Юлия Калина (бронза, до 58 кг).

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на один год приостановить членство всех стран, на счету которых 3 и больше положительных допинг-пробы с Олимпиад 2008 и 2012. Следовательно, в числе отстраненных оказались 9 названных выше стран, включая Украину.

"Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют своих обязанностей, касающихся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", — сказал глава IWF Тамаш Аян.

Временное лишение членства на один год для этих 9 стран означает, что они не смогут принимать участия ни в каких международных соревнованиях под эгидой IWF, включая предстоящий чемпионат мира-2018, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Предыдущим украинским тяжелоатлетом, которого дисквалифицировали за допинг, был Игорь Разоренов, занявший шестое место на Олимпиаде-2008 в весовой категории до 105 кг. В его крови обнаружили следы надролона — анаболического стероида, из-за чего результат стал недействительным.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украинских тяжелоатлетов поймали на допинге | Другие виды спорта | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий

Чемпионат Украины 2014/2015

команда и в н п м о
1 Динамо (Киев) 26 20 6 0 65-12 66
2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
14 Ильичевец (Мариуполь) 26 3 5 18 25-55 14
Париматч
Мнения
Все мнения
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.