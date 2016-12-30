Anti-theft для ритейла: как защитить холодильник от угона

Исследования Ассоциации ритейлеров Украины показывают, что уличные точки торговли и небольшие магазины в год теряют около 10% прибыли из-за воровства оборудования, например, холодильных установок. Некоторые компании предоставляют услуги установки антивандальных конструкций, но они довольно дорогие и громоздкие и не решают других вопросов, которые столь часты в мелкой рознице. Например, несоблюдение температурного режима хранения продуктов или воровство товаров с витрин.

Согласно данным отчета The Global Retail Theft Barometer, общие убытки из-за воровства и различных нарушений в рознице в 2015 году достигли $123,4 млрд. Для сравнения, этих денег с лихвой хватило бы, чтобы дважды погасить совокупный долг Нью-Йорка.

При этом статистика, кто именно крадет, еще больше впечатляет. Больше трети потерь (38%) на совести покупателей. 39% приходится на сотрудников магазинов, остальное — ошибки и нарушения производителей и поставщиков, отсутствие контроля и учета продаваемой продукции.

Большинство решений направлены на контроль выноса продуктов из магазина покупателями, но от внутреннего воровства и вандализма в отношении холодильников для мороженого или напитков, стоящих на улице, такие решения не спасают. "Отсутствие охранной системы выливается в потери от 20% до 50% прибыли за счет краж", — говорит Александр Куринной, директор филиала компании AxxonSoft в Украине.

Оборудование на замке

Впрочем, в Швеции давно решили этот вопрос. Впервые систему контроля за содержимым холодильника запустила компания Electrolux еще в 2006 году, установив специальные платы, позволявшие поддерживать нужный температурный режим, а также контролировавшие общий вес продукции, в приборе и подключив его к интернету. Это позволило на 15% сократить потери продукции, связанные с температурными колебаниями.

В итоге такое решение развилось в системы диспетчеризации магазинов, которые позволяют в любой момент, не покидая рабочего места оператора, знать, что происходит в каждой витрине, каждом кулере, на каждом стеллаже, и управлять всеми системами торгового объекта — от включения света и сигнализации до регулировки температуры в любом его отсеке. Таким образом, системы диспетчеризации — это разветвленные системы удаленного управления и контроля. Подобные решения диспетчеризации предлагает и итальянская Carel, входящая в тройку лидеров по производству подобного оборудования. Однако такие системы многим украинским малым продавцам не по карману.

Холодильный диспетчер Made in Ukraine

Львовская ІТ-компания SoftServe уже несколько лет занимается внедрением инноваций в FMCG-сегменте, в частности автоматизацией продаж, сбыта, мерчандайзинга и аналитики. В компании разработали платформу SalesWorks на базе операционной системы Android, заточенную специально под потребности рынка продаж в СНГ. Однако проекту не хватало выхода в массы.

В 2016 году SoftServe Smart Solutions в партнерстве с ИКТ-департаментом компании "Киевстар" разработали комплексное решение, призванное помочь малым ритейлерам сохранить свое оборудование, а также облегчить диспетчеризацию товара. Так, в холодильник теперь вставляется электронная плата и модуль связи "Киевстар".

Услуги "Координаты объектов" и "Центр управления M2М" от "Киевстар" помогают контролировать месторасположение оборудования. Координаты передаются непосредственно в ИТ-систему клиента по API-интерфейсу, что позволяет удобно управлять удаленными объектами.

Клиент устанавливает необходимый пакет программ от SoftServe Smart Solutions в свою систему управления ресурсами — ERP и получает целый набор услуг по диспетчеризации оборудования, начиная от отслеживания местоположения оборудования, его учета и заканчивая его наполненностью.

"Благодаря комплексному решению, владелец магазина может контролировать сразу несколько параметров. Наличие мобильного интернета, услуг "Координаты объектов" и "Центр управления М2М" позволяют видеть, где находится ларь-витрина в данный момент, и вовремя отследить момент кражи, а также проводить контроль температурного режима хранения, вести учет в электронном виде и контролировать доступность M2M SIM-карт в сети. Для небольших розничных сетей и особенно МАФов такое решение дорогого стоит", — отмечает Евгений Кражан, В2В директор "Киевстар".

То же касается и контроля продаж — все открывания холодильников записываются в программу, сверяются с показаниями кассовой системы, и дают возможность составить общую картину продаваемости товаров, а также минимизируют возможные потери из-за краж. Статистика АРУ отмечает, что потери из холодильников и витрин составляют около 3-5% товарооборота. В крупных сетевых супермаркетах благодаря организации видеонаблюдения и охраны этот показатель значительно ниже — 0,3-0,6%. Однако посчитать в денежном эквиваленте этот показатель эксперты затрудняются — многие ритейлеры списывают кражи на производственные потери товара.

Решение львовян — новинка на украинском рынке, однако оно уже успело обрести популярность. Оно оттестировано на 30 витринах, но в процессе включения уже 400 объектов, преимущественно в западном регионе страны. Алексей Дацив, руководитель направления запуска новых продуктов компании SoftServe, отмечает, что в ближайший год к комплексному решению предполагается подключить 100 тыс. объектов в половине регионов Украины.

Проект будет развиваться — в планах создание контроля веса полок с целью дополнительной организации безопасности товара, а также учет движения товара по магнитным меткам. Также команда намерена оборудовать ларь-витрины колонками и световым табло с целью дополнительного информирования покупателя о новинках товара.

Для большей "коробочности" данного решения компания намерена заключить ряд соглашений с производителями торговых витрин, промышленных холодильников и другого ритейл-оборудования. "Это позволит предлагать более комплексный подход к решению вопроса", — отмечает Дацив. При этом в компании ожидают, что спрос на их услугу позволит снизить количество потерь в малой торговле до уровня крупных магазинов.