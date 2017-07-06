Будущее платежных технологий: микрочипы, сканирование сетчатки и биткойны

Согласно исследованиям PayPal, 44% малых предприятий не рассматривают возможность использования новых технологий оплаты. Это шокирующая цифра с учетом того, насколько быстро потребители адаптируются к новым способам оплаты, к бесконтактным картам и цифровым сервисам, таким как Apple Pay, пишет в статье на Talk Business Клэр МакКалаг, собственник и управляющий директор Heavenly Online Accountants.

Похоже, что общество становится безналичным и традиционные методы физических платежей теряют свои позиции, уступая место цифровым альтернативам.

Но какие инновации являются приоритетными для владельцев бизнеса и розничных продавцов?

Криптовалюта

Криптовалюта — это система с открытым исходным кодом, которая позволяет сторонам передавать средства в цифровом виде, не используя банк в качестве централизованного регулирующего органа. Биткойн, пожалуй, самая известная из этих валют, и некоторые компании уже активно ее используют, например, онлайн-игровая платформа Steam, туристическая компания Expedia и Wikipedia, принимающая пожертвования в этой валюте.

Препятствием для роста использования биткоинов обычными людьми была безопасность и потенциальные риски взлома, не говоря уже о возможности резкого падения стоимости валюты. Интернет-ритейлеры должны рассмотреть возможность принятия криптоконверсий, поскольку участие в относительно небольшой группе брендов, которые принимают способы оплаты, такие как биткойн, может стать значительным преимуществом в конкуренции.

Микрочипы

Технология Microchip payment предполагает внедрение маленького чипа в вашу ладонь, который можно использовать для оплаты, проводя им по считывателю. Помимо того, что это звучит несколько научно-фантастического, эта технология вряд ли станет большим трендом следующего года.

Конечно, граница между естественными и искусственными вещами становится размытой, однако микрочипы под кожей, скорее всего, получат широкое распространение гораздо позже.

NFC

NFC использует технологию бесконтактных карт. Она передает небольшие объемы данных, например банковские реквизиты, через беспроводную связь между двумя устройствами с поддержкой NFC.

NFC также работает с цифровыми картами, такими как Apple Pay и Google Wallet.

Потребители с энтузиазмом восприняли эту новую технологию, а в Великобритании законодательно установлено, что к 2020 году все торговые точки должны быть бесконтактными.

Биометрия

Когда дело доходит до способов оплаты, биометрия — это процесс использования отпечатков пальцев, сканирования сетчатки или лица для проверки личности клиента во время покупки. Исследование показало, что 80% людей считают, что биометрические данные более безопасны, чем карточки, причем 52% опрошенных заявили, что предпочитают использовать биометрические данные, чем традиционное имя пользователя и пароль.

MasterCard первой среагировала на эту тенденцию, выпустив Identity Check Mobile в прошлом году. Эта новая система онлайн-платежей устраняет необходимость в именах пользователей и паролях, вместо этого позволяет клиентам совершать покупки с помощью сканера отпечатков пальцев на своем смартфоне.

Биометрия приведет к значительному сокращению времени проверки, что может стать хорошей новостью для сайтов электронной торговли. Стоит подумать о внедрении биометрических платежей в ваш бизнес, поскольку прогнозируется, что этот метод станет более распространенным в ближайшем будущем.

Цифровые карты

Цифровые карты, такие как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяют потребителям одновременно получать доступ к нескольким картам с помощью одного мобильного устройства. Более половины (52%) из 18-24-летних предпочитают цифровые кошельки наличным или карточкам, называя значительным преимуществом возможность отслеживать свои покупки.

Прием цифровых карт может быть таким же простым, как и контакт с вашим провайдером POS-устройств, поэтому, если ваш бизнес ориентирован на молодежную аудиторию, стоит сделать это немедленно.

Носимые технологии

72% покупателей считают, что носимые технологии станут будущим розничной торговли, и более половины покупателей прогнозируют, что эти технологии станут обычным явлением в течение двух-пяти лет.

Smartwatches были популяризированы такими брендами, как Apple и Samsung, позволяя клиентам платить за предметы с помощью браслета на запястье. Эти устройства используют ту же технологию NFC, что и смартфоны и бесконтактные карты, поэтому стоит проверить, будет ли ваше обновление POS включать совместимость с носимыми технологиями.

Зачем инвестировать в новую технологию оплаты?

Есть много преимуществ инвестиций в новые технологии оплаты. Поскольку клиенты, особенно молодые люди, переходят к методам безналичных покупок, предприятия рискуют остаться в стороне, если будут придерживаться традиционных практик.

Удобство и скорость являются ключевыми преимуществами новых технологий оплаты, поэтому неспособность удовлетворить ожидания может побудить ваших клиентов перейти к более технически прогрессивному конкуренту.