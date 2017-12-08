Движение Украины в сторону цифровой экономики ускорилось — глава Cisco Украина

Интернет вещей постепенно становится обыденной частью современного общества. Глава представительства Cisco в Украине Олег Боднар поделился с Delo.UA перспективами развития этого направления в нашей стране.

Тема интернета вещей схожа с биткойном — все о ней говорят, но мало кто в этом хорошо разбирается. Расскажите о том, что это за направление, какие его основные тенденции и куда оно движется?

Да, это все кажется очень высокотехнологичным и малопонятным. На самом деле это не так. Давайте разберемся в том, почему интернет вещей стал отдельным направлением. Раньше любая информатизация, автоматизация проникала в нашу жизнь "островками", отдельными сегментами, персонализированными человеком и только посредством компьютера, позже — мобильных устройств. Но как только интернет-доступ получили другие вещи и объекты — комбайн, машина, холодильник, кроссовки, поезд, светильник, парковка, мусорный бак, трекер здоровья — появилась возможность говорить о масштабном выходе вещей в интернет, вот тогда мы можем и говорить об интернете вещей. Это уже качественно другой уровень.

А что дало толчок выходу на новый уровень? Когда это стало возможным?

К этому привело существенное уменьшение стоимости всех компьютерных составляющих и, в особенности, возможность поместить в очень маленькое устройство довольно хорошую вычислительную мощность, которая позволяет получить новое качество. Увеличилось количество и расширился функционал разнообразных датчиков для измерения всего, что можно измерить — скорости, движения, влажности, температуры, давления, наличия и т.д. Раньше все это было возможно в лабораторных условиях, сейчас — в бытовых. Как только появилось достаточное количество устройств различной функциональности, доступных по цене, речь пошла об интернете вещей. Это направление сейчас проходит этап адаптации, первых проб. Началось это лет 10-15 назад в центрах разработки ведущих вузов и центров R&D.

Можете привести конкретные примеры "интернета вещей"

Самый свежий пример — это агросектор Украины. Очень здорово, что это не просто следование моде, а прикладное применение, которое имеет окупаемость, так сказать "use case". Аграрии показали пример того, как можно в практической плоскости использовать интернет вещей. Например, берем комбайн. Раньше машина собирала зерно, молола его, засыпала в грузовик. Однако в этом процессе есть множество проблем. Например, как агроному, отвечающему за гектары полей, отслеживать, по всему ли полю проехал комбайн, ехал ли он с нужной скоростью, не пропустил ли чего? Любая халатность со стороны водителя комбайна приводит к убыткам собственника компании. При советском подходе собственниками были все, а, по сути, никому до этого дела не было. Сейчас собственники — это частные лица, это их бизнес. Каждый центнер или килограмм посевного материала или продукции — это деньги. Для владельца агробизнеса возможность отслеживания работы водителей и техники — это не роскошь и каприз, а конкретные деньги.

Еще один пример из этой же сферы. Комбайн собирает урожай и одновременно может тянуть за собой прицеп, который удобряет землю. И, если поле простирается на сотни гектаров, а химический состав почв — разный, то где-то нужно больше удобрений, где-то — меньше. Причем было бы экономичнее, если бы комбайн меньше сыпал удобрения там, где его в почве больше. Что тут можно сделать? Раньше удобрения распылялись "однообразно и везде", а сегодня это можно делать по необходимости под состав почвы на данном участке поля. Некоторые операции на поле требуют движение с определенной скоростью, например посев, и если водитель превышает скорость, в диспетчерский центр поступает сигнал, и диспетчер сразу может узнать, какой механизатор сел за руль комбайна — у каждого механизатора есть карточка идентификации: он не заведет машину, пока не идентифицирует себя. Допустим, водитель превышает скорость. Это сразу фиксируется, и сначала ему приходит сообщение на телефон. Нет реакции — штраф. Также устанавливаются датчики контроля топлива, датчики контроля баков с зерном, с удобрением, чтобы предотвратить несанкционированное ссыпание, т.е. воровство. Отслеживается съезд на чужие территории, например, если комбайнер решил подзаработать у знакомого фермера в неурочное время.

Эти датчики непосредственно ваша компания разрабатывает? Или какая роль Cisco во всей этой истории?

Датчики разрабатывают наши партнеры, как отечественные, так и зарубежные. Мы совместно создаем решение.

У нас есть отдельное подразделение, которое занимается интернетом вещей, у него инвестиционный приоритет. Мы инвестируем порядка $5 млрд в год в R&D.

А в Украине нет R&D-центров Cisco? Есть вообще планы у компании по их открытию?

У Cisco пока нет центров разработки в Украине, однако, многие специалисты здесь удаленно принимают участие в проектах для наших центров разработки. И это не один-два человека. Все это предвестники того, что доверие к стране повышается, и, возможно, настанет день, когда здесь откроется наш центр разработки.

Кроме агро, в каких еще сферах применяются решения интернета вещей?

Во многих. Например, здравоохранение. Интернет вещей помогает измерить многие параметры жизнедеятельности человека без участия медперсонала. Это очень помогает, когда человек не находится в больнице, при этом ему нужен контроль состояния сердца, пульса и других показателей дома. Раньше для этого служили достаточно громоздкие приспособления, сейчас это удобные девайсы, которые не мешают человеку и в то же время могут постоянно мониторить состояние его здоровья.

Есть решения, которые можно внедрять и на государственном уровне. С министерством здравоохранения пока это только на стадии обсуждения. Для этого, в том числе, нужно и менять правовое поле, и осуществлять правильное проектирование, и т.д. В рамках большой страны такой проект невозможно запустить за один год.

Если говорить о других сферах, то это также транспорт. В первую очередь это мониторинг подвижного состава, мониторинг ключевых узлов, которые требуются в замене. Интернет вещей в этой сфере также поможет в борьбе с воровством, с использованием подвижного состава в личных целях.

Следующий сегмент — это муниципалитеты. Это огромное поле — съемка показателей датчиков воды, электричества и т.д.

А вы работаете уже с какими-то городскими властями по подобным проектам?

Работаем с 4 городами. Видите ли, чем меньше город — тем проще. С большим областным городом или столицей всегда сложнее взаимодействовать. Большой город, много групп интересов, многообразные задачи.

А какие там проекты были реализованы?

Все, что связано со smart city — пилотирование парковок, электричество, жилищный комплекс. Пока этого нет в широком масштабе, это пилотные зоны, которые предпринимаются в течение последних двух лет, когда удалось наладить контакт с мэрией. Молодые люди зачастую быстрее понимают, для чего все это надо. Меньше политики — больше дела. Но пока нет ни одного города в Украине, который можно назвать "умным городом", как, к примеру, Барселону.

А есть у вас какое-то комплексное решение для города?

Да, конечно, есть. Это проект Cisco Smart City, который включает в себя все, что связано с предоставлением разнообразных услуг для жителей и гостей посредством цифровых каналов. Чаще всего такие проекты начинаются с подсистем безопасности города и управлением транспортным движением. Это первые две задачи, которые имеют ценность для жителей и для муниципалитета.

Что еще можно сделать в рамках "умного города"? Например, экономить электроэнергию. Система знает, когда включать свет, когда выключать, она синхронизируется вместе со светофорами. Если едет много машин, которые хорошо освещают улицу, вы можете экономить электроэнергию. Когда машин меньше, вы можете усилить освещение. Это система, которая позволяет экономить до 60% электроэнергии.

А сколько такое решение может обойтись такому городу, как средний областной центр Украины? Сколько времени займет его запуск?

Это миллионы долларов. Все зависит от того, какую территорию города охватит проект. 2-3 года. Нельзя реализовать такой проект мгновенно, он всегда предполагает этапность. Начинать нужно с пилотного проекта и проходить полный жизненный цикл внедрения.

Если посмотреть на интернет вещей с бытовой точки зрения, когда уже микроволновка сможет общаться холодильником? То есть когда наступит более развитая стадия этого направления?

Здесь два фактора. Первый — оборудование, которое это умеет. И второй — услуга, приложение, позволяющее получить от этого пользу. Первый фактор уже существует. Сейчас не проблема купить бытовую технику с датчиками и выходом в интернет. Вопрос со второй составляющей — с наличием соответствующих цифровых услуг. Было бы здорово, если бы, скажем, когда у меня в холодильнике заканчивалось масло или молоко, в мой любимый супермаркет поступал бы автоматический заказ. И супермаркет доставлял бы мне его в конкретное время, когда дома точно кто-то есть. Но пока еще наш ритейл к этому не пришел. Уверен, что в больших городах это вопрос двух-трех лет, в малых — времени, конечно, потребуется больше.

А техника с такими датчиками намного дороже, чем обычная?

В ближайшем будущем это будет как телефон с камерой. Я не могу сейчас представить себе современный телефон без фотокамеры. Сейчас такая техника что-то вроде экзотики, и продавцы берут за нее на несколько процентов больше. Вот моя недавняя покупка — кондиционер — с Wi-Fi дороже того, что без Wi-Fi, на 5-10%. Иными словами, разница несущественна.

Если взять такой важный аспект как безопасность. Эксперты говорят, что это одна из проблем интернета вещей. Производители создают какие-то продукты, однако не следят за дальнейшим обновлением и таким образом эти устройства уязвимы ко взлому.

Никуда от этого не деться, риски всегда будут. Когда появился общественный транспорт, то шансы заболеть чем-то тоже увеличились: вирус может быстро распространиться среди 100 человек в одном вагоне в час пик. Что делать? Это неизбежно. Мы все равно пользуемся общественным транспортом и общественным пространством. Так и здесь. Культура поведения в среде, которая наполнена средствами автоматизации, должна возрастать. Мы со своей стороны инвестируем в большое количество курсов, которые как раз и прививают эту культуру.

Но, несмотря на все это, производители, в том числе и наша компания, много внимания уделяют кибербезопасности. Все решения, которые мы реализуем, пронизаны устройствами и программами обеспечения безопасности для того, чтобы весь этот интернет вещей имел методы противодействия. Но это не какое-то одно устройство: зачастую это комплекс мер и функционала на различных устройствах для предотвращения атак. Потому что все современные атаки происходят распределенно, замаскировано, и в одном месте их не зафиксировать. Нужно собирать информацию из разных источников для того, чтобы определить происходящее как аномалию. И даже малоизвестные атаки, так называемые "атаки первого дня" можно фиксировать с помощью подобных решений. Организации, которые пользовались подобным нашим решением, теряли меньше процента своей информации и своей техники. Потому что система до прихода администратора блокировала распространение вредоносной информации. А уже системный администратор принимал решение — аномалия это или можно дальше пускать в сеть. Там, где системы информационной безопасности не распознавали вредоносные программы, компании оказывались под ударом. Поэтому всегда средства защиты и средства атаки будут конкурировать: кто-то будет идти на полшага вперед, кто-то на полшага назад. Для защиты критической инфраструктуры мы плотно работаем с государством, объектами критической инфраструктуры, там, естественно, необходима максимальная безопасность. И государству нужно отдать должное: последние два-три года оно в этом направлении движется.

То есть какие-то подвижки у государственных структур в эту сторону есть?

Однозначно. Понятно, что мы можем это критиковать, желая лучшего и сравнивая себя с другими странами. Но у нас другой жизненный цикл, мы находимся на начальном этапе этого процесса. Мы делаем многое из того, что уже давно было сделано другими. Но то, что на государственном уровне происходит сейчас, и то, что делалось пять лет назад, — это небо и земля. Сейчас дело обстоит на порядок лучше.