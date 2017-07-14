Экс-топ-менеджер Пинчука запустила венчурный фонд для иммигрантов

Бывший топ-менеджер Пинчука Эвелин Бучацкий запустила венчурный фонд One Way Ventures для иммигрантов в Бостоне. Об этом сообщается на сайте организации.

"Нашей целью являются инвестиции в стартапы, которые запускают иммигранты. При этом мы не ограничиваемся каким-то одним сектором, но планируем охватить все сферы цифрового мира. Главный офис нашей компании находится в Бостоне, и мы ищем стартаперов по всему миру, которые мечтают создать глобальную компанию в США", — утверждает Эвелин Бучацкий.

По утверждению бизнесвумен, вместе со своим партнером Семеном Дукачем из компании Techstars уже помогли 50 стартапам со всего мира.

Эвелин Бучацкий родилась в Бразилии, закончила Калифорнийский университет в Бэркли. В 2009 году она возглавила издательство "Экономика".

В 2012 году Эвелин Бучацкий стала управляющим партнером инкубатора EastLabs, входящего в группу EastOne Виктора Пинчука. Отобранным проектам предлагали инвестиции в размере до $20 000 в обмен на 15% акций компании, офис в центре Киева, программу развития бизнеса и консультации профильных экспертов.

Однако в сентябре 2014 года она покинула EastLabs и вернулась в США. Здесь она получила работу в инкубаторе TechStars, который возглавлял выходец из СССР Семен Дукач.