Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды

  08 февраля 2017, 20:00
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Корпорация Google и H&M Group проверяют работу своего нового приложения в альфа-версии. Бета-версия приложения выйдет уже в этом году

Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды | IT-решения | Дело Увеличить картинку

Google и H&M создают мобильное приложение Coded Couture, которое поможет конструировать одежду специально для каждого. Об этом сообщается на сайте platforma.

В начале февраля стало известно, что корпорация Google и H&M Group проверяют работу своего нового приложения в альфа-версии.

Планируется, что работать Coded Couture будет следующим образом: телефон станет запоминать и анализировать все окружающие данные. То есть где вы ходите, какая погода в это время, вашу общую активность, а также как вы проводите свое время — развлекаетесь или скучаете на деловых встречах. Далее все эти данные анализирует специальный алгоритм, который за неделю предложит одежду, которая подходит под обычный день конкретного человека. Результат инициаторы проекта называют "цифровой одеждой".

В общедоступной бета-версии приложение выйдет уже в этом году, но пока окончательно неясно, как именно данные будут воплощаться в ткани. Скорее всего, если вокруг вас обычно холодно, то алгоритм и одежду предложит теплую, если вы все время где-то бегаете, то это будет не вечернее платье, а спортивные штаны, а если проводите большую часть жизни на танцах, то ждите что-то эпатажное. Если же программа предложит вам серую робу из брезента — возможно, нужно будет задуматься над своей жизнью. В любом случае, Coded Couture — это скорее не решение всех модных проблем человечества, а демонстрация того, как технологии могут влиять на различные сферы.

"Это настоящая магия: программирование и искусство работают вместе. Вы просто устанавливаете наше приложение, и оно переводит неделю вашей жизни в уникальный дизайн, создавая одежду, подходит вашей личной истории", — рассказывают на сайте проекта.

В Google и H&M говорят, что стоить такая цифровая одежда будет от $99. Плюс смелость позволить мобильном приложении проанализировать твою жизнь — и получить в результате что-то неприятное.

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Теги: google , IT , ритейл , одежда , мода

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Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды | IT-решения | Дело
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