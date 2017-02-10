Huawei открыл первый сервисный центр в Украине

Компания Huawei открыла в Киеве первый эксклюзивный сервисный центр по адресу ул. Русановская набережная, 8.

Компания обещает осуществлять все сервисные работы в течение часа (при условии наличия нужных запчастей). В случае если ремонт будет более сложный, клиенту будет предложен смартфон на замену на время ремонта.

Жители регионов смогут оставить технику для ремонта в 45 пунктов приема по всей Украине, а также партнерских розничных сетей. После этого все аппараты будут направляться в сервисный центр в Киев. Сервис может ремонтировать 600-800 смартфонов в месяц.

Кроме того, Huawei рассматривает возможность создания дополнительных сервисных центров и в других городах.

К середине 2016 года компания уже открыла более 1 300 сервисных центров по всему миру.