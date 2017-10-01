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Я просто хотел создавать компьютеры: о чем в Киеве говорил Стив Возняк

01 октября 2017, 12:00
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30 сентября Киев посетил один из основателей Apple Стив Возняк, известный как "другой" Стив. Delo.UA записали его высказывания об Apple, о деньгах, криптовалюте и важности образования

Я просто хотел создавать компьютеры: о чем в Киеве говорил Стив Возняк | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Об Apple

Сколько себя помню, я всегда хотел делать компьютеры. Помню, что когда мне было 10 лет, я сказал отцу, что сделаю компьютер который будет стоить 4 тысячи долларов. "Но именно сколько стоит дом", — ответил мне отец.

Мне очень не нравились компьютеры, которые выпускали тогда компании. Они состояли просто из мигающих лампочек, в них не было ничего "личного". Я же хотел, чтобы у компьютера было что-то отличное от других. Поэтому я придумал монитор и клавиатуру.

Когда я в молодости взламывал системы, у меня не было компьютера, как у хакеров сейчас.

Я не планировал создавать собственную фирму. Я тогда работал в компании "Hewlett-Paccard". Но мне отказали. Пришлось создавать собственную компанию.

Когда мы с Джобсом создали компанию, мы не думали, что удастся продать хотя бы 50 компьютеров. Зачем платить $2000 за устройство без принтера, если можно купить печатную машинку за $100.

Компания Applе создавалась дважды. Первый раз был пилотным, в второй — мы создали компанию, которая существует и сегодня.

Именно я создал компьютер, благодаря которому компания держалась на плаву 10 лет. Это был цветной компьютер Аррle 2.

Стив Возняк со своим первым компьютером. Фото: i1-news.softpedia-static.com

Джобс пытался создать свой собственный компьютер, но у него не получалось. Он не знал о компьютерах столь многое, как знал я.

Мне всегда не нравилось управлять людьми. Поэтому в компании я руководил инженерным отделом.

Стив всегда хотел стать известным на весь мир человеком. У него была идея менять мир и войти в историю. Когда появилась Apple, он смог добиться цели.

Я просто хотел создавать компьютеры.

Я до сих пор являюсь сотрудником Apple и мне каждую неделю приходит счет от компании.

О деньгах

Я никогда не хотел много денег. Мне всегда казалось, что деньги развращают людей. После успеха Apple я видел много подтверждений этому.

После того, как к Apple пришел успех, мы разбогатели. Мы — это я, Джобс и наш инвестор, у которого мы учились. Но я понимал, что за нашим успехом стояло много других людей. Поэтому я раздал деньги людям, с которыми я учился, а также сотрудникам компании. Без них успех был бы невозможным.

У меня и сейчас много денег. Я понимаю, что мне столько и не нужно. Поэтому часть из них я продолжаю отдавать на благотворительность.

Меня часто спрашивают, как я трачу деньги, есть ли у меня какая-то философия финансов. Я отвечаю, что нет, поскольку я никогда не хотел много денег.

Стив Возняк. Фото: www.trbimg.com

О блокчейне

Меня очень интересует технология блокчейна и преимущества криптовалюты. Я считаю, что это замечательно.

Криптовалюта может быть очень удобной и значительно упрощать расчеты.

Лично я пока не пользуюсь криптовалютой, поскольку это неудобно. Например, не могу заплатить супермаркете или за проезд. Когда это станет возможным, я буду использовать криптовалюту. Пока же ею можно расплатиться лишь за технику в некоторых магазинах.

О технологиях

Когда-то мы в Apple выпустили планшет, который распознавал фразы, написанные вручную. Однажды я оставил на планшете запись: Сара, дантист, вторник, 2 часа. Планшет вывел мне календарь и контакт моей дочери Сары в контактах. Я написал человеческое сообщение, а меня поняла машина.

Роботы пока проигрывают компьютерам в развитии, но уже скоро они будут так же помогать человеку.

Я давно интересуюсь работой искусственного интеллекта. У меня тоже были опасения, что со временем роботы станут умнее человека.

Не надо бояться искусственного интеллекта, он не станет лучше человека.

Об образовании

Я всегда хотел быть учителем математики в школе. Мне очень нравится преподавать. Я осуществил свою мечту и 7 дней в неделю учил детей пользоваться компьютерами.

Мне раньше казалось, что когда школы компьютеризируют, дети станут умнее, ведь им доступно любое знание. Но этого не произошло.

Я считаю, что образование очень важно для человека — оно дает знание, благодаря которому человек может зарабатывать деньги.

Стив Возняк учит детей пользоваться компьютером. Фото: images.vice.com

Меня часто спрашивают о пользе гуманитарных наук. Я думаю, что они очень нужны человеку. Например, я после авиакатастрофы стал изучать психологию. Это лично мне очень помогло.

В школе я не очень любил гуманитарные науки — историю, социологию. Мне они давались труднее, чем математика. Однако я все равно был отличником.

О любимой книге

Я очень люблю читать. В юности моей любимой книгой был "Властелин колец".

В последнее время читаю много книг по психологии. Это мое второе образование и мне очень интересно, как устроен человеческий мозг.

Автор: записала Наталия Миняйло

Раздел: >
Теги: стив джобс , apple , компьютеры , технологии

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Я просто хотел создавать компьютеры: о чем в Киеве говорил Стив Возняк | IT и Телеком | Дело
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