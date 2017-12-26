Как бизнесу организовать свой хакатон

Хакатон — это марафон программирования, форум разработчиков, во время которого специалисты работают над решением определенной задачи. Термин происходит из сочетания слов hack (отсюда же "хакер") и marathon — марафон. Он родился в 1999 году. Разработчики Sun Microsystems и OpenBSD, независимо друг от друга, назвали так собственные мероприятия для девелоперов.

Какие бывают хакатоны

Сейчас слово "хакатон" употребляют повсеместно. Компании и организации со всего мира проводят хакатоны, которые условно можно разделить на несколько категорий:

По типу продукта (хакатоны, посвященные мобильным приложениям, операционным системам, видеоиграм)

По языку программирования (хакатоны, сфокусированные на языке JavaScript, Python, Node.js, Ruby on Rails) или API (Google API, Foursquare API)

По направлению (fintech, health technology, open government)

По демографической группе (например, детские хакатоны)

Бывают как внутренние корпоративные хакатоны, так и открытые. Но все они сводятся к тому, что команды решают сложные задачи в условиях ограниченного времени.

"Суть хакатона — это не сам код, а сочетание трех факторов: свежего мышления, общей цели и главного драйвера креативности — ограничений", — рассказал журналистам Financial Times управляющий директор Techstars London Джон Брэдфорд.

Что делает хакатоны интересными

Чтобы хакатон был интереснее, организаторы часто создают сложные условия. Многие конкурсы проводятся ночью: например, ежегодный хакатон для студентов гарвардского курса CS50.

В ноябре компания kiwi.com провела хакатон на тревел-тематику в поезде Прага — Кошице — Прага. Победила команда украинского стартапа TripMyDream, представившая сервис fly2event, который подбирает интересные пользователю мероприятия, анализируя профиль в соцсети, а также помогает забронировать авиабилеты и отель.

По словам участников, писать код в таких условиях было непросто. Причем главной проблемой была не длительность мероприятия (около 17 часов), а нестабильный интернет.

"Мы разрабатывали реальный продукт, который анализирует профиль пользователя в Facebook, рекомендует интересные мероприятия и помогает забронировать авиабилеты и отель. Нужно было собрать данные в режиме реального времени. У нас был постоянно "вылетающий" WiFi-интернет от организаторов и мобильный интернет с сим-карты местного оператора — тоже не лучшего качества. Тем не менее мы собрали в базе 15 000 мероприятий и сформировали примерно 450 000 туров. Некоторые команды обошли это ограничение, используя устаревшие или выдуманные данные, мы же парсили реальные данные, и судьи это отметили.

Победить нам помогло четкое планирование и, конечно, опыт работы над подобными решениями в TripMyDream", — поделился впечатлениями CTO TripMyDream и участник хакатон Тарас Полищук.

Кто и зачем проводит хакатоны

Организаторами хакатонов часто выступают крупные корпорации: например, упомянутые уже Foursquare и Google. Это помогает им находить решения для собственных проблем и искать талантливых молодых специалистов в команду. Хакатоны часто проводятся в рамках крупных выставок и конференций. Например, AT & T Developer Summit Hackathon на культовой выставке CES в Лас-Вегасе.

Компании, не связанные с IT, могут выступать спонсорами — чтобы улучшить репутацию или получить конкретные IT-продукты для работы. Так, Audi поддерживает Smart Factory Hackathon, а Unilever ищет партнеров на хакатоне в рамках Ad:tech London Future Media & Technology Summit.

Компании помогают разработчикам не только деньгами, но и данными. Например, Tesco, торгующая продуктами питания, передала участникам собственного хакатона анонимные данные пользователей. Хакатон был посвящен заботе о здоровье в долгосрочной перспективе. Победителем стала команда приложения Barcode Monsters, которое информирует детей о составе продуктов и помогает вести здоровый образ жизни.

В Украине собственные данные и API открыл для стартапов ОТП Банк: компания выступила партнером программы Open Banking Lab, инициированной 1991 Open Data Incubator. Open data предоставил также НБУ. Для отбора участников организаторы провели хакатон.

"В таком активном коммерческом банке, как ОТП Банк, есть потребность в постоянном совершенствовании всех процессов, продуктов, систем. И в какой-то момент мы поняли, что для качественных инноваций наших внутренних ресурсов уже стало мало. Поэтому мы приняли решение попробовать привлечь внешний ресурс, разработав совместную инкубационную программу для инновационных стартапов Open Banking Lab (тем более что украинскому рынку есть чем гордиться в этом плане).

Со своей стороны, мы также можем быть полезны этому рынку. Мы можем инвестировать наши ресурсы, открыть наши системы, совместно с партнерами создать такую платформу, которая станет плодородной почвой для разработок со стороны креативных, продвинутых стартапов.

Проведенный недавно хакатон Open Banking Lab, на мой взгляд, подтвердил, что мы на верном пути. Конечно, практически все идеи требуют доработки, а некоторые даже модификации, но все они выглядят перспективными", — отметила член правления АО "ОТП Банк" Лилия Лазепко.

Как бизнесу организовать хакатон

Чтобы провести собственный конкурс для разработчиков, необходимо в первую очередь определить цель. Каких результатов вы ждете? Если вы хотите привлечь специалистов в собственную компанию, лучше сосредоточиться на языке программирования, определенной технологии или фреймворке.

Если же вы планируете получить конкретные решения, которые затем будут интегрированы в бизнес, стоит провести хакатон на определенную тематику. Для банков и финансовых организаций актуальны fintech-хакатоны, компании агропромышленного комплекса заинтересованы в продуктах в области agrotech, фармацевтические корпорации — в health-tech-инновациях.

Важно: продукты на выходе могут оказаться "сырыми". По окончании марафона вам, возможно, придется дополнительно поработать с понравившимися командами, выступить в качестве менторов, чтобы довести разработку до логического завершения.

"Сотрудничество бизнеса и стартапов может быть взаимовыгодным. Хакатоны и инкубационные программы, которые проводятся при поддержке бизнеса, помогают находить IT-решения, решающие реальные задачи компаний. Кроме того, они развивают экосистему стартапов, что повышает инвестиционную привлекательность всей страны. Однако на данном этапе такое сотрудничество в Украине нуждается в популяризации.

Итоги последнего хакатона, который мы провели совместно с ОТП Банком в рамках программы Open Banking Lab показали, что проекты участников необходимо дорабатывать. Решения, которые мы увидели, не выполняют задачи бизнеса на 100%, но у них определенно есть потенциал. Уверен, команды усовершенствуют эти проекты, работая с менторами Open Banking Lab.

В целом, я бы рекомендовал компаниям не просто организовывать хакатоны, а планировать долгосрочные образовательные инициативы, результатом которых будут действительно эффективные IT-решения для бизнеса", — поделился мнением сооснователь 1991 Open Data Incubator и глава правления SocialBoost Денис Гурский.

В целом организовать хакатон не так сложно, как кажется. Определите тему, создайте условия для работы команд, выделите призовой фонд — и приглашайте участников. Прописывать слишком строгие правила не нужно. Например, на AngelHack Hackathon участников просят не использовать никаких заготовок, чтобы все команды были в равных условиях. Все начинают и заканчивают кодить одновременно, имея только идею.

Если же устроить подобное мероприятие самостоятельно не получается, можно заручиться поддержкой стартап-акселератора или инкубатора и провести хакатон вместе.