"Киевстар" выплатит 1,5 млрд гривень дивидендов

Мобильный оператор АО "Киевстар" направит на выплату дивидендов по результатам 2014-2015 гг. 1,499 млрд грн, в том числе 695 млн грн за 2014 год и 804 млн грн за 2015 год, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению соответствующее решение утверждено общим собранием акционерного общества 17 июля 2017 года.

Перечень лиц, имеющих право на дивиденды, должен быть создан до 9 августа 2017 года. Выплату дивидендов планируется осуществить с 15 августа по 5 декабря 2017 года.

Согласно сообщению дивиденды будут выплачены непосредственно акционерам несколькими долями.

"Даты выплат дивидендов несколькими долями пропорционально всем лицам, имеющим право на получение дивидендов: 15 августа, 5 сентября, 4 октября и 7 ноября 2017 года", — отмечается в информации.

Как сообщалось, мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") в апреле решил направить на выплату дивидендов 1,4 млрд грн.

"Киевстар" — украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуется свыше 25 млн абонентов мобильной связи.