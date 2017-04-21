Мобильные телефоны вызывают рак мозга — суд Италии

21 апреля 2017, 19:43
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Суд итальянского города Имреа в регионе Пьемонт принял беспрецедентное решение, указав в вердикте на причинно-следственную связь между чрезмерным использованием мобильных телефонов и опухолями мозга

Мобильные телефоны вызывают рак мозга — суд Италии | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Как пишет Il Messaggero, рассмотрев дело 57-летнего Роберто Ромео, у которого развилась доброкачественная опухоль мозга после многочасовых ежедневных разговоров по мобильному телефону, суд постановил, что ему полагается государственная пенсия за работу во вредных условиях.

Ромео руководил одной из местных компаний и в силу служебной необходимости в течение 15 лет разговаривал по мобильному телефону как минимум три часа в день. Сам истец утверждает, что у него не было выбора — "необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома". Но при этом он выступает за взвешенный подход и всестороннее изучение вопроса. "Я верю, что нам следует знать больше о том, как пользоваться мобильными", — говорит Ромео.

Пенсию должен выплачивать итальянский Государственный институт страхования от несчастных случаев на работе (INAIL), однако он имеет право обжаловать решение суда.

"Впервые в мире суд признал связь между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга", — цитирует BBC заявление адвокатов бизнесмена Ренато Амброзио и Стефано Бертоне.

По словам Ромео, впервые он почувствовал неладное в 2010 году, когда ему стало казаться, что его правое ухо всегда заложено. Вместе с опухолью ему удалили слуховой нерв, и правым ухом он больше ничего не слышит.

Приглашенный судом врач оценил ущерб, нанесенный возможностям Ромео в ходе лечения, как существенный, в связи с чем судья постановил выплачивать пострадавшему по 500 евро в месяц из средств INAIL.

Как отмечают эксперты Международного агентства по исследованию рака (МАИР), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нельзя исключить риск возникновения опухолей при постоянном использовании мобильных телефонов, однако в случае непродолжительного использования такой риск невелик. Принимая решение о потенциальном вреде мобильных телефонов, МАИР остановилось на формулировке "возможно, канцерогенны", рекомендовав дальнейшее изучение вопроса.

При этом специалисты всегда оговаривают, что технологии развиваются очень быстро, и призывают с осторожностью делать выводы о влиянии смартфонов и планшетов на организм.

По материалам: Интерфакс
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Теги: мобильные телефоны , медицина

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Мобильные телефоны вызывают рак мозга — суд Италии | Гаджеты | Дело
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