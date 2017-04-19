Мобильным операторам разрешили проектировать сети для внедрения услуги переноса номеров

19 апреля 2017, 18:03
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Сам процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев из-за решения Высшего хозяйственного суда

Мобильным операторам разрешили проектировать сети для внедрения услуги переноса номеров | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) утвердила технологический процесс взаимодействия телекоммуникационных сетей, необходимый мобильным операторам для начала работ по проектированию телекоммуникационных сетей с целью внедрения услуги переноса номеров при смене оператора (MNP).

"Мобильные операторы неоднократно длительное время акцентировали внимание на том, что без соответствующего приказа Госспецсвязи они не смогут двигаться в процессе построения сетей MNP. Теперь мы имеем документ, который определяет единый формат передачи адресной информации, связанной с установлением соединения с перенесенными абонентскими номерами и технические требования к технологическому процессу взаимодействия телекоммуникационных сетей при маршрутизации вызовов, текстовых и мультимедийных сообщений. Это значительно упрощает задачу мобильных операторов при проектировании телекоммуникационных сетей MNP", — цитируется в сообщении Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) директор его информационно-телекоммуникационного направления Виктория Трощенко.

Напомним, Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.

УГЦР на конкурсе 5 января 2016 года отобрал ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP из шести участников. "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил все его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более, чем полгода.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мобильная связь , связь , mnp , операторы

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Мобильным операторам разрешили проектировать сети для внедрения услуги переноса номеров | IT и Телеком | Дело
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