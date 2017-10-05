"Новая почта" тестирует доставку посылок беспилотниками

Компания "Новая почта" проводит тестирование беспилотных летательных аппаратов для доставки посылок. Об этом сообщил глава компании Вячеслав Климов в ходе E-commerce congress 2017.

Дрон для тестирования был разработан совместно со специалистами Национального авиационного университета (НАУ), он способен поднимать на борту до 4 кг веса на расстояние до 700 км(350 и 350 км обратно). По словам Климова, в планах — разработка беспилотников, способных поднимать грузы до 400 кг, а в перспективе до 1 тонны.

Как уточнили Delo.ua в пресс-службе компании, запуск коммерческой доставки дронами может стартовать в течение двух ближайших лет. Компания уже получила соответствующую лицензию на осуществление коммерческих полетов от Украэроруха. Кроме того, в дальнейшем "Новой почте" нужно будет получать разрешения на посадку беспилотников в украинских аэропортах.

