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Обзор Huawei Watch: "Умные" часы для любителей классики

29 декабря 2016, 19:00
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Появившиеся после Apple Watch, "умные" часы Huawei Watch стали третьим поколением носимых девайсов на операционной системе Android и настоящей отрадой для любителей классики, которые хотят идти в ногу со временем

Обзор Huawei Watch: Увеличить картинку

Процессор Qualcomm на 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 300 мАч… Все эти технические характеристики меркнут перед главным конкурентным преимуществом Huawei Watch — круглым (в отличие от флагманов рынка "умных" часов Apple Watch и Samsung Gear, которые чаще предпочитают прямоугольную форму) AMOLED дисплеем диагональю 1.4'' и разрешением 400х400 точек. Благодаря этому девайс выглядят более традиционно, что должно привлечь любителей классики и аналоговых часов. Приятным дополнением для любителей классики стала функция отображения циферблата в режиме ожидания.

Корпус часов сделан из нержавеющей стали, а экран прикрыт сапфировым стеклом, защищающим его от царапин и других повреждений.

Huawei Watch доступны в трех цветах корпуса — золотом, серебряном и черном — с кожаным и металлическими ремешками в цвет. Правда, есть одно "но" — размер часов (42 мм в диаметре и 1,3 мм в толщину). Если вы мужчина, проблем нет, а вот на женской руке они выглядят слегка громоздко.

К сожалению, главную проблему "умных" часов в Huawei решить не смогли — батареи на 300 мАч хватает не более чем на 2 дня умеренного использования. Отметим, что для полного заряда батареи необходимо чуть более часа, что не так уж плохо.

Интерфейс Huawei Watch мало чем отличается от других "умных" часов на Android, так как Google не позволяет производителям кастомизировать девайсы.

Что умеют "умные" часы? Во-первых, это типичные наручные часы, показывающие время. Для этого можно выбрать один из нескольких сотен циферблатов, которые позволяют видеть не только время в аналоговом или цифровом формате, но и другие данные — от дня недели и погоды до сводок новостей.

Во-вторых, на часах можно настроить уведомления для разных социальных сетей и мессенджеров, входящих звонков, почты, событий календаря и так далее. Это особенно пригодится в пути или на встрече, когда не очень удобно доставать смартфон.

В-третьих, "умные" часы выполняют роль фитнес-трекера — считают шаги, расстояние, примерное количество сожженных калорий, сердечный ритм и время сна.

Главным недостатком в глазах покупателя Huawei Watch является цена "умных" часов — около 10 тыс. грн, что выше стоимости некоторых конкурентов.

По материалам: "Дело"
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Теги: huawei, гаджеты, часы

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