Плохие новости для тех, кто ждет выхода iPhone 8

Запуск iPhone 8 с OLED-экраном может быть отложен на вторую половину осени этого года. Такую информацию сообщил авторитетный аналитик Apple KGI Минг-Чи Куо.

Всему виной, по данным KGI, несколько "существенных аппаратных обновлений". Это включает в себя пользовательский OLED-дисплей, пользовательский 10-нанометр SoC Apple A11, совершенно новый трехмерный сенсорный модуль и 3D-сенсорные камеры.

Причиной задержки выхода новинки является "значительное обновление оборудования": замена ЖК-дисплея на OLED, существенное изменение дизайна, возможное устранение кнопки Home, пользовательский 10-нанометр SoC Apple A11, совершенно новый трехмерный сенсорный модуль и 3D-сенсорные камеры.

Внешний вид iPhone 8 пока окончательно не известен, но потенциальный дизайн устройства уже можно увидеть.

В то же время есть и хорошие новости, обновленные версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus поступят в продажу вовремя.