Проект по строительству сети Wi-Fi в киевском метро заморожен

Проект по развертыванию сети скоростного Wi-Fi в киевском метрополитене заморожен. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, компания Mosquito Mobile, которая выиграла тендер на внедрение услуги в метро, фактически перестала развивать сеть и накопила долги перед подрядчиками и бюджетом. А Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, через суд начала процесс аннулирования лицензии компании на Wi-Fi частоты.

Причиной заморозки данного проекта издание называет прекращение финансирования акционером компании. Как известно, акционером Mosquito Mobile является Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным Фидобанка.

В самой компании отметили, что поддерживают работу сети и ищут финансирование. По данным источников издания, акционер сейчас ищет возможность продать компанию. В ближайшее время вопрос о проекте Wi-Fi в метро будет вынесен на городской инвест-комитет.

Mosquito Mobile выиграла тендер на внедрение Wi-Fi в столичном метро еще в 2014 году и до конца 2016 года планировала завершить строительство сети.