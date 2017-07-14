Производитель телефонов Vertu обанкротился и закрыл производство

14 июля 2017, 11:18
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Собственник компании Vertu не смог расплатиться с кредиторами и закрывает производство. Возвращение бренда на рынок эксперты считают маловероятным

Производитель телефонов Vertu обанкротился и закрыл производство | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Британская компания Vertu не смогла избежать банкротства. Об этом сообщает The Verge.

Собственник Vertu, турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан, вынужденный эмигрировать из страны, предложил выплатить кредиторам всего $2,4 млн из общей суммы долга в размере $128 млн. По информации британских СМИ, производство Vertu в Великобритании будет закрыто, а около 200 сотрудников — уволены.

Ранее сообщалось, что Узан купил компанию в марте 2017 г. после нескольких перепродаж Vertu. Он сохранит право собственности на бренды, технологию и дизайнерские лицензии Vertu и планирует возродить компанию в будущем.

Британские СМИ считают, что возвращение Vertu на рынок маловероятно. Телефоны Vertu изготавливали, используя страусиную кожу, драгметаллы и драгоценности. Однако сами телефоны были технологически устаревшими (например, использовали старую версию Android с устаревшими процессорами) при том, что их стоимость достигала $30 тыс.

Vertu была основана в 1998 г. и изначально была частью финской корпорации Nokia.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: технологии , мобильные телефоны , банкротство

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Производитель телефонов Vertu обанкротился и закрыл производство | Гаджеты | Дело
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