Сколько "Укрпочта" планирует заработать в 2018 году

ПАО "Укрпочта" планирует в следующем году нарастить чистый доход на 34,6% по сравнению с показателями 2017 года до 8,303 млрд грн.

Такие данные содержатся в проекте финансового плана предприятия, сообщает "Интерфакс-Украина".

Больше всего "Укрпочта" рассчитывает нарастить динамику в сегменте посылок — на 51% до 728,7 млн грн. Рост доходов от торговли ожидается в размере 43,1% до 697,9 млн грн. Доход от распространения периодики запланирован в размере 372,4 млн грн (рост 19,9%). Наибольший доход компании приносит письменная корреспонденция, этот сегмент вырастет на 18,8% и, как ожидается, по итогам года составит 1,503 млрд грн. Меньше всего, согласно финплану, прирастут доходы от выплаты пенсий — на 4,6% до 1,397 млрд грн.

Ожидается, что прибыль по итогам следующего года вырастет на 6% и составит 321 млн грн.

В следующем году "Укрпочта" рассчитывает удвоить капитальные инвестиции до 404,7 млн грн. Из указанных средств: 71,4 млн грн собственных средств, 166,6 млн грн кредитных средств и 166,7 млн грн — другие источники (лизинг).

Кроме того, в бюджеты и государственные целевые фонды запланировано перечислить средства в размере 1,918 млрд грн, что на 19,4% больше чем в скорректированном финплане ПАО на 2017 год. В частности, в государственный бюджет предполагается отчисление в размере 473,3 млн грн.

Капинвестиции планируется направить на капитальное строительство (41,7 млн грн), приобретение основных средств (301,6 млн грн), приобретение (создание) нематериальных активов (1,7 млн грн), приобретение других необоротных материальных активов (24,7 млн грн) и 35 млн грн на капитальный ремонт.