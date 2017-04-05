Стали известны имена первых украинцев, которые поедут на обучение в NASA

05 апреля 2017, 08:10
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В 2017 этом году впервые на летнюю образовательную программу NASA в Силиконовой долине отправятся украинцы

Стали известны имена первых украинцев, которые поедут на обучение в NASA | Наука | Дело Увеличить картинку

Победителями конкурса Global Impact Challenge образовательной программы Global Solutions Program, проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине, стали сразу два украинца.

Отметим, что за всю историю существования программы Global Solutions Program в ней не было ни одного украинца.

Даниил Баш и Евгений Ерик — авторы лучших идеи по решению глобальной проблемы изменения климата — получили стипендии на 10-недельную программу обучения в Кремниевой долине и возможность реализовать свои проекты.

Даниил Баш презентовал на конкурсе систему сбора драгоценных редкоземельных металлов из океанических течений.

Евгений Ерик — проект SolarGaps, который поможет жильцам мегаполисов стать производителями энергии с помощью модулей солнечных жалюзей, которые преобразовывают солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, делая помещение независимым от внешних источников энергии.

Всего в финал конкурса вышло десять кандидатов со всей Украины, которые представили свои инновационное видение решения проблем глобального потепления, загрязнения воздуха, воды и почвы, переработки мусора, сокращения биологического разнообразия, устранения последствий аварии на ЧАЭС и других масштабных антропогенных катастроф.

Цель программы Global Solutions Program — собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет.

Автор: Юлия Дынник

По материалам: "Дело"
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Теги: наука , экология , nasa , конкурс

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Стали известны имена первых украинцев, которые поедут на обучение в NASA | Наука | Дело
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