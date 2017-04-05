Стали известны имена первых украинцев, которые поедут на обучение в NASA

Победителями конкурса Global Impact Challenge образовательной программы Global Solutions Program, проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине, стали сразу два украинца.

Отметим, что за всю историю существования программы Global Solutions Program в ней не было ни одного украинца.

Даниил Баш и Евгений Ерик — авторы лучших идеи по решению глобальной проблемы изменения климата — получили стипендии на 10-недельную программу обучения в Кремниевой долине и возможность реализовать свои проекты.

Даниил Баш презентовал на конкурсе систему сбора драгоценных редкоземельных металлов из океанических течений.

Евгений Ерик — проект SolarGaps, который поможет жильцам мегаполисов стать производителями энергии с помощью модулей солнечных жалюзей, которые преобразовывают солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, делая помещение независимым от внешних источников энергии.

Всего в финал конкурса вышло десять кандидатов со всей Украины, которые представили свои инновационное видение решения проблем глобального потепления, загрязнения воздуха, воды и почвы, переработки мусора, сокращения биологического разнообразия, устранения последствий аварии на ЧАЭС и других масштабных антропогенных катастроф.

Цель программы Global Solutions Program — собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет.