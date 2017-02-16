Три украинских стартапа, быстро собиравшие средства на запуск на Kickstarter

Американские СМИ активно обсуждают успешные кампании украинских стартапов на платформе общего сбора средств Kickstarter, пишет "Голос Америки".

Украинские предприниматели разработали оригинальные устройства, уже успели завоевать сердца тысяч людей, которые обязались на личный денежный вклад ради запуска этих проектов.

1. Антистрессовая игрушка RollSpin

Спрос на крохотную волчок, служащий для самоуспокоения, превзошел все ожидания — собрано в 17 раз больше, чем ставилось целью.

Разработчики антистрессовой игрушки хотели собрать всего тысячу долларов и сделали это в сутки. К концу месяца на счете стартапа лежало уже $ 17 тыс.

"Стрессовая ситуация? Возьмите RollSpin вместо того, чтобы курить сигарету или "есть" ручку, — призывают авторы. — Спокойное и размеренное вращение шара поможет вам сосредоточиться и собрать ваши мысли". Устройство помогает абстрагироваться от реальности или медитировать.

RollSpin можно использовать как традиционный волчок или крутить шарик, встроенный на верхушке. Стальной отполированный наконечник, совершенная сферическая форма и низкий центр гравитации позволяют волчку долго крутиться.

Компактное устройство храниться в элегантной деревянной коробочке. Волчки изготавливаются вручную из трех металлов (алюминий, медь или бронза).

2. Jollylook — раскладной фотоаппарат из переработанной бумаги

Украинский стартап Jollylook поразил всех простым и одновременно неординарным прибором — фотокамерой для мгновенных снимков.

Авторы идеи начали кампанию по сбору средств с целью собрать $15 тыс. на производство, но уже через сутки результаты превысили ожидания, подскочив до $90 тыс. Сегодня, спустя две недели, сумма составляет почти $270 долларов, и до окончания кампании остается еще 18 дней.

Jollylook — раскладной фотоаппарат, изготовленный полностью из переработанной бумаги и картона. Никакой электроники — только бумагу, пара линз и мини-картриджи для получения мгновенных фотографий.

Компактный, с винтажным дизайном в виде аккордеона, он может быть как прекрасным сувениром, так и игрушкой для детей. Один картридж позволяет получить 10 аналоговых снимков, цветных или черно-белых. Картриджи от Fujifilm можно менять сколько угодно раз.

Корпус фотоаппарата, выдержка и диафрагма изготовлены из плотной бумаги и ламинированного картона. По словам разработчиков, камера столь же опасна для окружающей среды, как банановая кожура.

Стоит устройство всего $35. Выпуск продукта запланирован на июнь 2017 года.

3. Кулон Senstone

Senstone разработан львовянами. Выполняет уникальную функцию преобразования голосовых записей в текстовые заметки.

Предпринимателям удалось собрать запланированные $50 тыс. всего за 36 часов. Через несколько дней цифра выросла до $90 тыс..

Senstone позволяет записывать свои мысли быстро, с комфортом и без лишнего отвлечения — во время прогулки по улице или вождения. Нет необходимости использовать блокнот или мобильное приложение. Все аудио- и текстовые заметки синхронизируются в облачном хранилище. В дополнение, мысли пользователя могут выкладываться прямо в любимые мобильные приложения, такие как Evernote или Trello.

Senstone распознает 12 языков, позволяет редактировать тексты, отправлять их в другие приложения, организовывать за хэштегом, осуществлять поиск по ключевым словам или месту записи, создавать списки задач и напоминания.

Устройство с элегантным минималистичным дизайном также может служить модным аксессуаром.

Заряда аккумулятора хватит на три дня автономной работы, а внутренний жесткий диск устройства вмещает почти 2 часанепрерывной записи голоса.

В продаже Senstone может появиться уже в этом году и будет стоить $120.