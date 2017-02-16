Три украинских стартапа, быстро собиравшие средства на запуск на Kickstarter

16 февраля 2017, 08:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Антистрессовая игрушка, фотоаппарат из переработанной бумаги и кулон-преобразователь голоса в текст. Украинские предприниматели разработали оригинальные устройства, которые заваевали сердца тысяч людей, готовых дать денег на запуск этих проектов

Три украинских стартапа, быстро собиравшие средства на запуск на Kickstarter | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Американские СМИ активно обсуждают успешные кампании украинских стартапов на платформе общего сбора средств Kickstarter, пишет "Голос Америки".

Украинские предприниматели разработали оригинальные устройства, уже успели завоевать сердца тысяч людей, которые обязались на личный денежный вклад ради запуска этих проектов.

1. Антистрессовая игрушка RollSpin

Волчок

Спрос на крохотную волчок, служащий для самоуспокоения, превзошел все ожидания — собрано в 17 раз больше, чем ставилось целью.

Разработчики антистрессовой игрушки хотели собрать всего тысячу долларов и сделали это в сутки. К концу месяца на счете стартапа лежало уже $ 17 тыс.

"Стрессовая ситуация? Возьмите RollSpin вместо того, чтобы курить сигарету или "есть" ручку, — призывают авторы. — Спокойное и размеренное вращение шара поможет вам сосредоточиться и собрать ваши мысли". Устройство помогает абстрагироваться от реальности или медитировать.

RollSpin можно использовать как традиционный волчок или крутить шарик, встроенный на верхушке. Стальной отполированный наконечник, совершенная сферическая форма и низкий центр гравитации позволяют волчку долго крутиться.

Компактное устройство храниться в элегантной деревянной коробочке. Волчки изготавливаются вручную из трех металлов (алюминий, медь или бронза).

2. Jollylook — раскладной фотоаппарат из переработанной бумаги

Фотоаппарат

Украинский стартап Jollylook поразил всех простым и одновременно неординарным прибором — фотокамерой для мгновенных снимков.

Авторы идеи начали кампанию по сбору средств с целью собрать $15 тыс. на производство, но уже через сутки результаты превысили ожидания, подскочив до $90 тыс. Сегодня, спустя две недели, сумма составляет почти $270 долларов, и до окончания кампании остается еще 18 дней.

Jollylook — раскладной фотоаппарат, изготовленный полностью из переработанной бумаги и картона. Никакой электроники — только бумагу, пара линз и мини-картриджи для получения мгновенных фотографий.

Компактный, с винтажным дизайном в виде аккордеона, он может быть как прекрасным сувениром, так и игрушкой для детей. Один картридж позволяет получить 10 аналоговых снимков, цветных или черно-белых. Картриджи от Fujifilm можно менять сколько угодно раз.

Корпус фотоаппарата, выдержка и диафрагма изготовлены из плотной бумаги и ламинированного картона. По словам разработчиков, камера столь же опасна для окружающей среды, как банановая кожура.

Стоит устройство всего $35. Выпуск продукта запланирован на июнь 2017 года.

3. Кулон Senstone

Кулон

Senstone разработан львовянами. Выполняет уникальную функцию преобразования голосовых записей в текстовые заметки.

Предпринимателям удалось собрать запланированные $50 тыс. всего за 36 часов. Через несколько дней цифра выросла до $90 тыс..

Senstone позволяет записывать свои мысли быстро, с комфортом и без лишнего отвлечения — во время прогулки по улице или вождения. Нет необходимости использовать блокнот или мобильное приложение. Все аудио- и текстовые заметки синхронизируются в облачном хранилище. В дополнение, мысли пользователя могут выкладываться прямо в любимые мобильные приложения, такие как Evernote или Trello.

Senstone распознает 12 языков, позволяет редактировать тексты, отправлять их в другие приложения, организовывать за хэштегом, осуществлять поиск по ключевым словам или месту записи, создавать списки задач и напоминания.

Устройство с элегантным минималистичным дизайном также может служить модным аксессуаром.

Заряда аккумулятора хватит на три дня автономной работы, а внутренний жесткий диск устройства вмещает почти 2 часанепрерывной записи голоса.

В продаже Senstone может появиться уже в этом году и будет стоить $120.

Раздел: >
Теги: стартап , экология

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Три украинских стартапа, быстро собиравшие средства на запуск на Kickstarter | IT и Телеком | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 28.93
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 12.73
Киевская область 22.64 10.87
Львовская область 22.41 11.83
Читаемые в разделе
Голландцы открыли продажу летающих автомобилей по цене $400-600 тыс. Голландцы открыли продажу летающих автомобилей по цене $400-600 тыс. Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства Впервые опубликовано фото системы дополненной реальности Magic Leap Впервые опубликовано фото системы дополненной реальности Magic Leap
Все новости
Комментируемые
1 Huawei открыл первый сервисный центр в Украине 2 Впервые опубликовано фото системы дополненной реальности Magic Leap 3 Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства 4 Голландцы открыли продажу летающих автомобилей по цене $400-600 тыс. 5 Три украинских стартапа, быстро собиравшие средства на запуск на Kickstarter
Все новости
Видео
 На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
Все видео
Фото
На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.