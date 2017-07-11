"ТриМоб" получил копию лицензии на 3G связь для виртуального оператора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), выдала ООО "ТриМоб" (дочерняя компания ПАО "Укртелеком") копию лицензии на предоставление услуг мобильной связи на всей территории Украины для ее использования одним из крупнейших в Европе виртуальных операторов LycaMobile. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания регулятора.

"По заявлению ООО "ТриМоб" выдана копия лицензии на предоставление услуг мобильной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на всей территории Украины для провайдера телекоммуникаций ООО "Лайкамобайл Украина" на всей территории Украины", — отмечается в сообщении НКРСИ.

LycaMobile зарегистрировались в Украине как провайдер услуг на прошлой неделе.

"Мы рады сообщить о получении лицензирования в Украине и партнерстве "Укртелеком" и "3Mob". Это позволит нам расширить предложение нашего сервиса в регионе в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь Украине развиваться как одном из важнейших рынков Восточной Европы и создать возможность для клиентов контактировать с их близкими — дома и за рубежом ", — цитируется в совместном пресс-релизе "Укртелекома" и LycaMobile председатель LycaGroup Аллираджа Субаскаран.

Согласно пресс-релизу, директор "Укртелекома" Юрий Курмаз добавил, что партнерство с LycaMobile, предоставит его потребителям доступ к 3G-покрытию 3Mob.

"Существующие ценовые ограничения на звонки между сетями и значительная рыночная мощность крупнейших украинских мобильных операторов исторически ограничила развитие меньших провайдеров страны. Благодаря партнерству с LycaMobile, сильным международным игроком, украинцы получат доступ к интернету, звонков и сообщений в оправданную цену, что является значительным шагом в направлении разрушения барьеров для коммуникации потребителей в регионе", — отметил он.

LycaMobile — крупнейший виртуальный мобильный оператор в мире, который работает в 22 странах и является лидером международного рынка предоплаченных мобильных звонков, обслуживая 15 млн потребителей по всему миру. Компания была основана в 2006 году.

LycaMobile доступен в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Македонии, Нидерландах, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Украины, Гонконга, Тунисе, США и Австралии.

ПАО "Укртелеком" — крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, лидер среди провайдеров Интернета. "Укртелеком" является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" — мобильного оператора стандарта 3G / UMTS.

С 2013 года мажоритарным акционером ПАО "Укртелеком" является СКМ.