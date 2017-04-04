У мобильного оператора lifecell будет новый руководитель

Главный исполнительный директор мобильного оператора lifecell Бурак Эрсой покинет должность 1 мая 2017 г. и продолжит свою карьеру в другой индустрии.

В пресс-службе lifecell сообщили, что до этого времени он будет передавать дела и обеспечивать стратегическую поддержку команды lifecell.

В компании отмечают, что под руководством Эрсоя мобильному оператору удалось зафиксировать годовой рост дохода в 2016 году на 8,1%, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в Украине. Бурак Эрсой был назначен на эту должность 1 октября 2015 года.

lifecell является третьим по размеру оператором мобильной связи в Украине. Его активная абонентская база на конец 2016 г. составляла около 9,2 млн абонентов. По итогам 2016 г. lifecell получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Выручка оператора за 2016 год составила 4,838 млрд грн.

Турецкая Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.