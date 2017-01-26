Украинцы выпустили "убийцу" App Store

Украинская компания MacPaw официально выпустила сервис Setapp, который является альтернативой магазина Mac App Store для компьютеров Apple.

Сервис работает по принципу подписки. За $9,99 в месяц пользователь получает доступ ко всем программам, которые есть в Setapp, вместо того, чтобы покупать каждую программу отдельно, как в официальном сторе Apple. Также разработчики обещают, что в сервисе не будет рекламы, платных апгрейдов и покупок внутри приложений.

Первый месяц пользователи macOS могут протестировать Setapp бесплатно.

На данный момент в Setapp доступна 61 программа. Их число будет увеличиваться, но не превысит 300.

В числе приложений, доступных пользователям по подписке — MoneyWiz, Remote Mouse, iMazing, CleanMyMac, CodeRunner, Hype, Elmedia Player, Gemini, HazeOver, iStat Menus, Xmind и другие.

О том, что MacPaw делает конкурента Mac App Store, стало известно еще в ноябре 2016 года. Тогда СЕО компании Александр Косован заявлял, что рынок Mac-приложений никогда не будет прежним. Одним из первых Setapp протестировал журналист The Next Web Мэттью Хьюз, который заявил, что Setapp предоставляет более качественный UX, чем "родной" магазин Apple.